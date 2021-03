Přesto do talentovaného mladíka vložili v New Jersey před pěti lety obrovskou důvěru. Donedávna ji nedokázal splatit. Najednou přišel letošní ročník NHL. A Pavel Zacha konečně září. „Trenéři mu začali věřit,“ vykládá hrdý otec 23letého rodáka z Brna.

Chyběl tah na bránu

Ovšem hezky od začátku. V draftu nejlepší hokejové ligy světa se Zacha objevil v roce 2015 jako šestý v pořadí. Lidé z týmu, kde zářil Patrik Eliáš, doufali ve velké věci. Chyba lávky. Ne že by mladý útočník vyloženě hořel, avšak jeho defenzivní práce klubu nestačila.

Chvíli to vypadalo, že stoupá vzhůru, ale po chvíli zase uvadl do průměru. Nakonec skončil až ve třetím (obranářském) útoku a spojení Zachy a kanonýra se zbortilo jako dům z karet. „Postrádal jsem u něj tah na bránu, zápal. Když to řeknu hodně blbě, v některých fázích jsem měl dojem laxního nezájmu,“ říká manažer české reprezentace Petr Nedvěd o českém útočníkovi.

Zdroj: DeníkČísla mluví za vše. Přes třicet kanadských bodů se český „Ďábel“ přehoupl až loni, do té doby nebyly jeho statistiky vůbec lichotivé. Vypadalo to, že je v Jersey odepsán. Nahlas se mluvilo o trejdu, pak zase o odchodu do ruského Omsku.

Po dlouhé debatě, v níž byl hlasitý i agent Patrik Štefan, však Zacha zůstal. Vyplatilo se. Už od netypicky pozdního startu nového ročníku zámořské ligy ukazuje, že je schopen velkých věcí. Posbíral již šestnáct bodů (z 22 utkání). Jednou byl hned první hvězdou, jindy druhou. Jako by měli v New Jersey nového Zachu. Co je zásadní – vévodí týmové produktivitě. To by před dvěma lety vážně nikdo netipoval.

„S výměnou vedení získal Pavel o něco lepší pozici, a to se následně odrazilo na výkonech. Když dříve hrával dlouhé minuty v oslabení, ztratil hodně sil,“ řekl Pavel Zacha senior.

Ano, Devils mají nového trenéra, kterým je uznávaný Lindy Ruff. I on přispěl k novému impulzu českého forvarda. „Jsme rádi, že máme Pavla ve hře. Náš tým je hned lepší,“ chválil ho kouč. Brněnský odchovanec dostává šanci jak v přesilovce, tak v oslabení. I to naznačuje, že jsou s jeho službami v klubu velmi spokojeni.

Být více sobecký

Zacha nastupuje v elitní formaci po boku Jespera Bratta a kapitána Nika Hischiera. „Je super s nimi hrát. Pomáháme si a pracujeme jeden pro druhého, navíc jsme velcí kamarádi i mimo led,“ uvedl skromně útočník. Jeho bodová série se zastavila na čísle deset až v utkání s Washingtonem.

Co se změnilo? Disponuje větším sebevědomím, je silnější na puku a nebojí se tlačit do zakončení. Celé léto dřel a nechal se slyšet, že se chce stát lídrem týmu. „Určitě má ještě na víc, on to ví. Musí být více sobecký a dravější,“ vykládal Patrik Eliáš. Možná mu pomáhá i menší tlak – řada zápasů se pořád hraje bez diváků.

A co reprezentační dres? Zacha v seniorské reprezentaci ještě neodehrál jediný zápas, naopak se zapsal do povědomí fanoušků jako hráč, jenž o národní dres nejeví zájem. Nejel na mistrovství světa ani v roce 2017, když o jeho služby údajně stál Josef Jandač, ani v roce 2019 pod Milošem Říhou. Letos je šampionát v Rize. Uvidíme tam Zachu?