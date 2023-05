Nový trenér, nový asistent. Partu libereckých extraligových hokejistů povede v realizačním týmu po boku navrátilce Filipa Pešána také bývalý skvělý bek Boris Žabka. Ano, obránce, jenž v letech 2006 až 2009 v mužstvu Bílých Tygrů působil jako hráč. "Jsem moc vděčný za tuto šanci. Doufám, že budeme úspěšní," říká 45letý bratislavský rodák, jenž naposledy pusobil v HC Olomouc.

Novým členem realizačního týmu Filipa Pešána bude Boris Žabka. Na starosti bude v Liberci mít zejména obránce. Foto: hcbilitygri.cz | Foto: Deník/VLP Externista

"Jsem samozřejmě rád za šanci, kterou tu dostávám. Zažil jsem tu jako hráč několik krásných let, takže jsem se moc těšil. Znám prostředí i Filipa Pešána, takže vím, do čeho jdu. V Olomouci se objevily nějaké osobní důvody, kvůli kterým jsem musel skončit. S klubem to nemělo nic společného, byl jsem tam spokojený," říká v rozhovoru pro oficiální web libereckého klubu.

Liberec už přípravu zahájil. Na starosti bude mít především obránce. "Zatím se s nimi spíše seznamuji. Některé kluky mám nakoukané, některé musím teprve poznat. Zpětně se dívám i na nějaké zápasy. Ještě ale nejsme v kompletním složení, takže uvidíme, kdy se celá obrana sejde," tvrí bývalý hráč BK Mladá Boleslav, Slavie Praha, Ocelářů Třinec, švédského Skelleftea AIK či Slovanu Bratislava.

Hejnické obrození režíruje mladý střelec Štícha. Budoucnost klubu má varianty

Vyhovuje mu i praxe v liberecké organizaci, kdy je A-mužstvo hodně propojené s mládeží. "Je to jedna z věcí, které mě baví. Moc se těším na spolupráci s mládežnickými trenéry, snad najdeme společnou řeč a vychováme nějaké hráče."

Při jeho návratu pod Ještěd, se dost věcí změnilo. "Kabina je k nepoznání, podmínky jsou to nevídané. Zbytek teprve ještě uvidím, přece jen jsem tu čtyři dny," dodává.