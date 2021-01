Ještě před samotným zahájením zápasu museli rozhodčí vyřešit rýhu v ledu, která ale nakonec nebyla tak velká a k opravě stačila lahev s vodou. Neopakovala se tak nedávná situace z Hradce Králové, kde muselo být utkání s Třincem odloženo.

Hned zkraje duelu Tygři nevyužili přesilovku, zatímco Dynamu se to ve 13. minutě povedlo. Mikušovu střelu dorazil před brankou stojící Patrik Poulíček. Vzápětí mohly Pardubice vést o dva góly, Kousalovu ránu Kváča neudržel, ale kotouč nikdo z domácích za čáru nedopravil.

Závěr první třetiny patřil Liberci, ale osamocený Musil před Kloučkem neuspěl. Hosté se přeci jen dočkali. Po Bulířově vyhraném buly ihned pálil Michal Birner a puk skončil až za Kloučkovými zády. „Viděli jsme, že je dvacet sekund do konce. Bulda si mě postavil za sebe, chtěli jsme vyhrát buly a dostat puk na bránu. Gólman asi špatně viděl a spadlo to tam. Oni měli šance, my také, takže průběžný výsledek 1:1 je zasloužený,“ řekl o přestávce liberecký útočník Michal Birner.

V polovině střetnutí se před Kloučkem zjevil nikým nekrytý Lenc, ale své gólové konto o další zářez nerozšířil. Po dvou dějstvích svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav 1:1. „Není to nic jednoduchého po dlouhé pauze. Nohy cítím. Věřím, že po dvou zápasech se do toho znovu dostanu. Musíme hrát trochu jednodušeji, někdy si to komplikujeme špatnými přihrávkami a Liberec ujíždí do brejku,“ uvedl o druhé přestávce pardubický forvard Radoslav Tybor.

Třetí dvacetiminutovka přinesla rychlý a svižný hokej, kdy se téměř pět minut nepřerušovalo. Během té doby byly oba týmy blízko k druhé trefě. Nejprve se Kusý snažil dorazit za Kváču odraženou Kosticynovu střelu, ale kotouč mu v poslední chvíli sjel z hole. Na druhé straně pak vypálil Vlach a ačkoliv Klouček neudržel hrací předmět ve výstroji, poblíž nebyl nikdo z Tygrů, kdo by dopravil černou pryž na místo určení.

V 55. minutě se Tygři přiblížili k zisku tří bodů. Vlach zpoza branky nahrál Bulířovi, který na druhé tyčce našel dobře postaveného Ondřeje Vitáska, pro kterého nebyl problém trefit odkrytou klec. Trenér Pardubic Richard Král si sice vzal oddechový čas, ale jeho svěřenci už vyrovnat nestihli. Liberec tak vyhrál v Pardubicích těsně 2:1.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Chyběl nám trochu větší tlak do brány. Udělali jsme školáckou chybu před rozhodujícím gólem, který jsme dostali do prázdné. To by se nám stávat nemělo. Hráč Nakládalova kalibru by si takové vyloučení neměl dovolit. Je to klíčový obránce, museli jsme dohrávat na šest beků, ale i tak se dal zápas vyhrát.“

Patrik Augusta (Liberec): „Bylo to těžké utkání, ale od začátku jsme byli aktivnější a měli navrch. Vytvořili jsme si více šancí a ani vstřelený gól od soupeře nás nepoložil. Nebojím se říct, že to bylo zasloužené vítězství.“

Tipsport extraliga – 40. kolo

HC Dynamo Pardubice – Bílí Tygři Liberec 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a asistence: 13. Poulíček (Mikuš, Kousal) – 20. Birner (Bulíř), 55. Vitásek (Bulíř, Vlach). Rozhodčí: Lacina, Micka – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 2:2, navíc Nakládal (Pardubice) 10 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Hráno bez diváků.

Sestavy

HC Dynamo Pardubice: Klouček (Barulin) – J. Kolář, Nakládal, Mikuš, Bučko, Ďaloga, Vála, J. Zdráhal – Tybor, O. Roman, Camara – Kusý, R. Kousal, A. Kosticyn – Paulovič, Poulíček, Blümel – L. Horký, Rohlík, Matýs. Trenér: Král.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Štibingr – Birner, Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek, R. Pavlík – Rychlovský, Šír, Průžek. Trenér: Augusta.