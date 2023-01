Po utkání mohl rozdávat úsměvy. Bílým Tygrům zápas vyšel, užívali si aplaus od publika a on sám se po delší odmlce, přesněji řečeno od 7. října, střelecky prosadil. "Jsem za to rozhodně rád. Poslední zápasy jsem nad svojí produktivitou docela přemýšlel. Šancí jsem měl hodně, ale moc mi to tam nepadalo. Tentokrát mi to tam spadlo, nejvíc vděčný jsem ale za tři týmové body a úspěch mužstva," řekl v televizním rozhovoru, když byl vahlášen za nejlepšího libereckého hráče utkání.