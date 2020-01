Už ve středu hraje Liberec na Spartě a půjde o důležitou partii. „Musíme být aktivní,“ nabádá Lenc.

Co jste si řekli před utkáním s Hradcem?

Rozhodně jsme chtěli vyhrát, protože teď jsme měli takové kolísavé výsledky, které nebyly úplně podle našeho plánu. Určitě jsme chtěli Hradec porazit a začít vítězně poslední čtvrtinu.

V čem jste podle vás byli lepší než Hradec?

Myslím si, že jsme výborně hráli s pukem a drželi jsme se s ním v útočném pásmu. Tím jsme soupeři dělali velké problémy. Naopak v obranném pásmu jsme si situace nekomplikovali, hráli jsme co nejjednodušeji.

Přišla jediná komplikace v závěru druhé třetiny, kdy jste dostali jediný gól?

Byla škoda, že tam puk přeskočil hůl. Jinak jsme měli celý zápas pod kontrolou.

V dalším duelu vás čeká Sparta. Jak vnímáte souboje s tímto tradičním celkem?

Pro diváky je to určitě hodně atraktivní a pro nás samozřejmě taky. Na druhou stranu je to ale zápas jako každý jiný. Jedná se o utkání, po kterém můžeme odskočit v tabulce. Určitě to takhle vnímáme a chceme uhrát rozdílové body, které nám mohou ve finále pomoct.

Co si přenést ze střetnutí s Hradcem, abyste na Spartě uspěli?

Určitě musíme být aktivní a nekomplikovat si věci v obranném pásmu. Sparta má výborné hráče do útoku a pro každý tým je nepříjemné, když se pořád musí bránit. Nejlepší obrana je útok. Do zápasu půjdeme s co nejjednodušším plánem a věřím, že vyhrajeme.