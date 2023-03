Pátý, a také rozhodující zápas proti Plzni, měl všechno, co by správný zápas play-off měl mít. Tygři prohrávali po devíti minutách už o tři branky, ale nezvdali se. Po dvou gólech Dlouhého a jednoho z hole Rychlovského poslali zápas do prodloužení. V něm rozhodl po necelých dvou minutách Adam Najman, který zakončil samostatný únik střelou mezi betony Pavláta a poslal liberecké hokejisty do čtvrtfinále. Trenér Patrik Augusta přišel po utkání mezi novináře s viditelnou úlevou ve tváři.

Patrik Augusta během pátého zápasu proti Plzni | Foto: Jiří Princ/Bílí Tygři

Jak velký kámen ze srdce vám spadl?

Nemyslím si, že to bylo o kameni ze srdce. Samozřejmě jsme rádi, že to dopadlo takto v náš prospěch. Já jsem věřil. Na začátku jsme dostali tři góly ze tří střel v situacích, kdy jsme třikrát zlomili hokejku. V ten moment jsme měli ještě spoustu času a věřil jsem v sílu mužstva. Už několikrát jsem zažil zde na střídačce otočené zápasy. Pomohlo nám domácí publikum. To, že jsme si vybojovali hrát pátý zápas doma. Respekt soupeři, který nám nedal centimetr ledu zadarmo a byly to s ním těžké bitvy. Plzeň hrála fantasticky. Ještě větší respekt a poděkování patří mým hráčům do kabiny, kteří ze stavu 0:3 dokázali vyhrát. Před zápasem jsem říkal, že páté nebo sedmé zápasy jsou přesně ty, které si budeme pamatovat. Vždy je hezké, když si ho pamatujete v dobrém.

Po tom, jak se utkání vyvíjelo, se na to určitě zapomenout nedá. Máte vysvětlení pro takto špatný začátek?

Všechno šlo špatně. Přestala fungovat časomíra, zlomili jsme třikrát hokejku a dostali tři góly. Nebylo to jednoduché. Pak Petr Kváča vytáhl fantastický zákrok, kdy to mohlo být 0:4. Myslím si, že to byl důležitý okamžik pro vývoj hry. Podařilo se nám dát dva rychlé góly, pomohli diváci, kteří naklonili hřiště na naši stranu. Hráči to odmakali do poslední minuty, vyhráli spoustu důležitých soubojů a nakonec jsme urvali zápas v prodloužení.

Inkasované góly byly hodně smolné. Věřil jste o to víc, že se nic neděje a dokážete zápas otočit?

Přesně to jsme si říkali během time-outu po třetím inkasovaném gólu. Hráči si něco řekli, já také. Zbývala spousta času. Za těch pár let, co v Liberci působím, jsem zde zažil mnoho bláznivých otočených zápasů, kdy se to nevyvíjelo naším směrem. Tentokrát jsme dostali tři góly ze třech střel, kdy jsme třikrát zlomili hokejku, to se nestává každý večer. Věřili jsme, že se k nám přikloní štěstí, což se ukázalo v prodloužení.

Tygři jsou po famózním obratu ve čtvrtfinále. Diváci byli skvělí, chválí Augusta

Z pohledu Plzně mohl být náskok 3:0 ošemetný, souhlasíte?

Já si vzpomněl na tátu, který říkal, že nejhorší vedení v hokeji je 3:0. Mužstvo si myslí, že už je pohoda a vás nakopne první gól a jste zpátky. Je to něco jako Csaplárova past ve fotbale. Hokej je ale o více gólech. V momentě, kdy jsme snížili na 1:3, jsem začal věřit. Na konci druhé třetiny sice soupeř lehce převzal iniciativu, ale třetí část už byla vyrovnaná. V takových zápasech se čeká na jednu chybu či tečovaný gól. Nám se nakonec podařila samostatná akce.

Nenastartovala vás, s trochou nadsázky, oživená časomíra, když jste najednou viděli skóre 0:3?

To ne. (smích) Ani nevím, od kdy čas běžel. Já se pořád ptal na stopky. Dokonce proběhlo jedno oslabení, kdy časomíra stále nešla. Zrovna tam ten čas vědět potřebujete, takže mi ho hlásili ze shora. Oživil nás první gól. Vlil do nás hrozně moc energie. Každým dalším gólem jsme se krmili a hráči začali věřit, bojovali a pracovali.

Jak moc důležité bylo, že diváci nezačali pískat? Na jiných stadionech by k tomu možná došlo.

Diváci byli fantastičtí. Říká se, že v rozhodujících zápasech se maže výhoda domácího prostředí, ale zde byla. I za stavu 0:3 nás lidi hnali dopředu, fandili a tlačili. Hráči dali gól a začali si věřit. Pozice, kterou jsme si vybojovali v základní části, nám pomohla.

Přemýšlel jste o střídání brankářů?

Měl jsem krátký záblesk, ale to se nedělá ve velkých zápasech. Já jako trenér to neudělám, protože Kvaky je náš muž číslo jedna. Pak vytáhl zákrok, kdy to mohlo být 0:4, asi to bylo dobré rozhodnutí.

V důležitém utkání skórovali hráči, od kterých se to až tolik nečeká. Ukázalo se, že v pravou chvíli za to umí vzít také mladí?

Hráli výborně. O tom je play-off. TOP hráči se často důkladněji hlídají a nemají to jednoduché. Dostali nás z toho jiní hráči. Jsme jeden tým, ne tým jednoho hráče a každý musí přispět k tomu, abychom vyhráli.

Kolik nervů vás tento zápas stál?

Musím přiznat, že jsem se tolik nenervoval. Při zápase nemám moc prostoru něco ovlivnit. Samozřejmě posílám hráče na led a snažím se vybrat ty správné. Říkám nějaké věci na přesilovkách, ale musí to odehrát hráči. V takových zápasech jste tak trochu rukojmí hráčů. Samozřejmě ale chcete vyhrát a být úspěšní. Přejete hráčům, aby byli úspěšní, sebevědomí a věřili si. Kdybychom prohráli, Frolík by nehrál poslední zápas sezóny. Faško-Rudáš se také bude vracet. Vyhráli jsme také pro tyto hráče a nikdo v kabině si nepřál prohrát. Kluci ukázali obrovský charakter a vůli po vítězství.

Čeká vás Hradec Králové. Jaký to bude soupeř a věříte si?

První, co nás čeká, je volný den ve středu. (úsměv) Budeme nachystaní. Těším se na to. S Hradcem to jsou vždy těžké a vyhecované série. Samozřejmě jsou favoritem, ale Plzeň nás hodně dobře prověřila. Hrají podobný hokej jako Hradec. Myslím si, že nás čeká další vyrovnaná série.