Co pro vás znamená výhra, kdy jste získal na měsíční užívání automobil?

Znamená to pro mě, že můžu udělat radost někomu jinému. Auto dostane Tomáš Hanousek, který si ho užije. Já budu rád, až ho uvidím, jak s ním tady každý den jezdí. Má nějaké problémy se svým autem, takže jsem rád, že můžu někomu jinému udělat radost.

Patříte mezi nejproduktivnější hráče extraligy. Je to pro vás osobně zatím nejlepší sezona v kariéře?

Nemám úplně rád podobné otázky, zda je něco nejlepšího nebo není. Když člověk hraje v takovém týmu, ve kterém má k sobě výborné spoluhráče a s mojí rolí a časem, který strávím na ledě, musím splácet důvěru týmu. Je to privilegium, že můžu trávit tolik času na přesilovce. Snažím se splácet důvěru týmu, trenérům a všem, kteří se pohybují u libereckého hokeje. V naší lajně funguje chemie a od toho se to všechno odvíjí. Určitě ale není automatické, aby člověk měl tolik bodů.

Dlouhá léta jste hrával v jedné lajně s Michalem Řepíkem, nyní nastupujete s Liborem Hudáčkem. Jak byste okomentoval spolupráci s Hudáčkem?

S Řepou jsem odehrál spoustu zápasů. I kdybychom spolu nehráli rok, dva nebo tři, tak jakmile spolu opět nastoupíme v lajně, tak o sobě víme. Hudy je typologicky Řepovi nejvíce podobný z hráčů, s kterými jsem zatím hrál. Jedná se o hráče, který chce zakončovat a dávat góly, což mně osobně vyhovuje.

Ladislav Šmíd dvakrát za sebou překonal extraligový rekord v času stráveném na ledě. Co na to říkáte?

Vzhledem k jeho fyzické kondici mě to nepřekvapuje. Všichni víme, že skoro dvě sezony pomalu nehrál, takže má hlad do hokeje. Chce hrát a být pořád na ledě. Je to asi náš největší lídr. Tím, jak se o sebe stará a v trénincích si přidává, tak všem ukazuje cestu, jak má vypadat profesionál. Dělá všechno pro úspěch. Láďa je liberecký rodák a já bych si strašně přál už kvůli němu, abychom se na konci play-off mohli radovat, protože on by si titul zasloužil asi nejvíc. Myslím si, že by to pro něj bylo velké zadostiučinění.