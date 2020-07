Mezi tuzemskou enklávou hráčů skončil nejvýš gólman Jan Bednář, kterého brali Titáni z Acadie–Bathurst už z celkové druhé pozice. Místo se našlo i pro dva talenty libereckých Bílých Tygrů.

V top desítce draftu se umístili rovnou tři čeští hráči. Už zmiňovaný Jan Bednář z Karlových Varů, do něhož je vkládána velká naděje i z hlediska brzkého umístění v draftu do NHL, jehož datum prozatím nebylo stanoveno. Vítkovický útočník Martin Ryšavý byl zvolen jako šestý v pořadí celkem Moose Jaw, třinecký brankář Tomáš Suchánek zase bude patřit Tri-City, do kterého vloni zamířil i liberecký útočník Jan Cikhart, ale během své úvodní sezony v zámoří se stěhoval do kanadské Reginy.

Řada na Bílé Tygry došla i tentokrát. 17letý gólman Pavel Čajan, který má už ve svém brzkém věku zkušenosti z dospělého hokeje v Chance ligu hrajících Benátkách nad Jizerou, patří ontarijskému Kitcheneru. Americký celek přitom disponoval 49. volbou. Obránce Jan Hampl, jenž v červnu oslavil plnoletost, zase potenciálně zamíří ke kanadským Saint John Sea Dogs.

Výběr v Import draftu nemusí ještě nutně pro mladíky znamenat angažmá v zámoří. Někteří si na svou šanci počkají až v draftu NHL, jiní se chtějí vydat americkou univerzitní cestou přes USHL a NAHL, na níž se dostanou jedině tak, že nebudou mít podepsaný profesionální kontrakt (uděluje se i v soutěžích CHL).

Zajímavé jsou kompletní statistiky vybraných hráčů, nejvícekrát na draftu (kde obvykle bývají taženi pouze evropští hokejisté) bylo vyřčeno ruské jméno. Pouze o dva hráče méně měla Česká republika, naopak Švédi zaznamenali pouze tři vybrané, což je důsledkem skutečnosti, že skauti doporučují hráče, kteří by mohli zamířit do kanadské juniorky a nemají příliš velkou šanci na to se hned uchytit v NHL, nebo jiné dospělé soutěži.

V konkurenci šestašedesáti dohromady vybraných hráčů uzmul první příčku ruský forvard Matvei Petrov hrající Mládežnickou hokejovou ligu (MHL) za Křídla Sovětů Moskva.

Kryštof Rossmann