Proti libereckým střelcům se hodně zapotil brankář Kladna Lukáš Cikánek. „Chyběl nám ještě jeden gól. Dali jsme čtyři branky a na to bychom měli vyhrávat. Dopustili jsme se zbytečných faulů a takový tým, jakým je Liberec, přesilovky využije. Je to velká škoda,“ posteskl si Cikánek, který se vyjádřil k největším rozdílům při přesilových hrách.

„Kdybychom věděli a znali jejich recept na přesilovky, tak to také tak hrajeme. Mají šikovnější hráče a hrají to dobře celou sezonu,“ vypíchl jednu z libereckých dominant kladenský gólman.

Liberec hodně střílí hned z první, což se brankáři vždycky špatně chytá. „Střely jdou přes hráče, což je pro každého gólmana těžké. Když člověk puk nevidí a najednou vyletí zpoza beka, tak je obtížné ho chytat,“ ví Cikánek.

Rytíři měli po utkání s Olomoucí dlouhou rozmluvu. Byl kladenský výkon proti Liberci lepší? „Myslím si, že jo. Moc jsem nestíhal sledovat, co se děje vepředu, protože jsem měl dost starostí sám se sebou. Dali jsme ale čtyři góly Liberci, který je v tabulce první. Trochu jsme se semkli a konečně hrajeme týmově. Jsou před námi další zápasy a určitě do nich dáme všechno,“ slibuje Cikánek.

„Druhý gólman je tam od toho, aby byl připraven. Když jdu na led, tak chci odvést nejlepší práci,“ poodhaluje úskalí druhého brankáře Cikánek, který v závěru utkání s Libercem chytil trestné střílení Liboru Hudáčkovi.

„Zkusil jsem mu naznačit vypíchnutí, ale on se ani nehnul. Čekal jsem, že mě vykoupe, ale naštěstí mi trefil beton,“ uzavřel Cikánek.

„Některé fauly byly zbytečné a některé nebyly, takže asi tak,“ pousmál se nad metrem rozhodčích útočník Bílých Tygrů Libor Hudáček.

Jsou takto vybojované duely o to cennější? „No jasně. Kdybychom vyhráli v suchém triku 5:1, tak nám to asi nic nedá. Taková výhra jako proti Kladnu potěší dvojnásob, notabene před vyprodanou arénou. To se cení. Navíc jsme odehráli dobře oslabení, takže každý v kabině je spokojený,“ řekl forvard Hudáček.

Liberec je hodně úspěšný v přesilovkách. Je to momentálně největší zbraň? „Tak určitě. Jsme vysoko i díky tomu, že proměňujeme hodně přesilovek. V dnešním hokeji rozhodují zápasy. Dobře bráníme i oslabení celou sezonu, takže i na základě toho jsme nahoře v tabulce. Zatím nám to funguje,“ pravil spokojeně Hudáček.

Další střetnutí odehrají Tygři až v pátek v Olomouci. „Čeká nás velmi těžké utkání. Je to tam náročné. Lidi budou tlačit domácí a hraje se tam velmi těžko. Musíme tam jet s pokorou a pokusit se urvat nějaké body. Hlavně se musíme soustředit na to, abychom nedostávali tolik gólů. Myslím si, že to bude jiný zápas, než jaké hrajeme doma,“ burcuje Hudáček.

„Klání rozhodly přesilové hry. Využili jsme jen jednu, přitom jsme dostali dvě dlouhé přesilovky pět na tři. Liberec proměnil čtyři z pěti, což rozhodlo o vítězi,“ řekl trenér Kladna David Čermák.

„Souhlasím, protože naše přesilovky byly excelentní. Nebyl to rozhodně jednoduchý duel. Od začátku jsme to tlačili do hodně velkého kopce, ale použiju slova mého kolegy ze Zlína: vyhrál lepší tým,“ zhodnotil partii s Kladnem kouč Liberce Patrik Augusta.