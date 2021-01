Tomáš Rachůnek zavítal na sever Čech spolu se svým karlovarským spoluhráčem Dávidem Grígerem před začátkem tohoto ročníku. Oba měli zalepit mezeru po odchodu Libora Hudáčka do KHL. I z důvodu zdravotních problémů a netradičního průběhu sezony kvůli koronaviru se devětadvacetiletý útočník nepotkal se svojí tradiční formou.

Proto se s vedením Bílých Tygrů dohodl na předčasném rozvázání platné smlouvy. Tomáš Rachůnek se vrací zpět do svého dřívějšího působiště, to znamená do Karlových Varů. V dresu Liberce nastoupil do 24 extraligových utkání, v nichž zaznamenal deset kanadských bodů za čtyři góly a šest asistencí.

„Mrzí mě, že se Tomášovi u nás nedařilo podle našich, ani podle jeho představ. Po vzájemné dohodě jsme se rozhodli mu umožnit návrat do Karlových Varů a budeme se za něj snažit najít náhradu. Přejeme mu hodně štěstí v jeho další kariéře," řekl k Rachůnkově odchodu sportovní ředitel a hlavní trenér Patrik Augusta.