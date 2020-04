Teprve 18letý forvard si smlouvu vybojoval povedenou štací v zámořské WHL (Western Hockey League) i výkony na domácím šampionátu do dvaceti let, kde zapsal pět asistencí v pěti zápasech.

Teplý přišel do organizace Bílých Tygrů před sezonou 2017/18 z Havlíčkova Brodu a okamžitě se zapojil do kádru juniorky, zároveň odehrál i 14 zápasů za farmu v Chance lize – Benátkách nad Jizerou. O rok později už stihl v druhé nejvyšší soutěži 23 duelů s bilancí čtyř branek a šesti asistencí a nastoupil také k 15 střetnutím v extraligovém A-týmu, přičemž dvakrát asistoval.

Zkušenosti mezi dospělými společně s mládežnickými reprezentačními akcemi nezůstaly bez povšimnutí. V draftu 2019 si ho vybralo ve čtvrtém kole Chicago z celkové 105. pozice.

Teplý nezahálel a zamířil se dál rozvíjet za oceán. Během aktuálního ročníku hájil barvy Winnipegu Ice ve WHL, kde naplno ukázal své ofenzivní schopnosti i všestrannost.

Zapsal víc jak bod na zápas, v 53 střetnutích přispěl svému týmu 63 body za 29 gólů a 34 asistencí, mrzet ho mohla jen bilance účasti na ledové ploše, nasbíral totiž nelichotivých – 17.

Nicméně i tak se stal nováčkem měsíce ledna Western Hockey League. V průběhu sezony se šikovný útočník představil také na mistrovství světa do dvaceti let v Ostravě a Třinci, kde během pěti utkání pětkrát asistoval, vyřazení se Švédskem ve čtvrtfinále ani on zabránit nedokázal.

Dařilo se mu i na ostatních reprezentačních akcích, dohromady za kategorii U20 zaznamenal 12 bodů ve 13 duelech.

Výkony mu nakonec vynesly nováčkovskou smlouvu v NHL, kterou podepsal ještě před oficiálním koncem aktuálně pozastavené sezony. Navázal tak na svého již podepsaného parťáka z dob u Bílých Tygrů Jana Jeníka, jenž byl draftován o rok dřív Arizonou Coyotes.

Ze silné bývalé liberecké trojky zbývá ještě brankář Lukáš Pařík, ten prozatím i přes skvělé výkony v zámoří kontrakt s Los Angeles Kings v kapse nemá.

Kryštof Rossmann