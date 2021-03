„Čekali jsme utkání v duchu toho, jak to skončilo v Liberci, čili že duel bude plný emocí. Pomohlo nám, že jsme se dostali do vedení, psychicky nás to zvedlo. Kontrolovali jsme hru, měli zajištěnou obranu a týmovým výkonem jsme se dostali do vedení 3:0,“ pravil spokojeně liberecký útočník Michal Bulíř.

Jak moc vám pomohl obrat v prvním utkání? „Strašně nám pomohlo, že jsme stav otočili. Je to hodně o psychice, hlavně v play-off. Tým dostal psychickou vzpruhu. Já byl v úvodním klání dvakrát vyloučen, z čehož jsme dostali dva góly. Pak jsme skóre otočili, což byl zlomový moment. Kdo ví, jak by série pokračovala, kdybychom to neotočili,“ položil řečnickou otázku Bulíř.

„Play-off je na krev. Buď soupeře vyřadíte, nebo jedete na dovolenou. Může hrát roli i psychika, když prohráváte 0:2 v sérii. My se ale soustředíme jen na sebe a na náš výkon,“ dodal Bulíř.

Liberecká osmaosmdesátka vstřelila trochu šťastný třetí gól. „Mazanec měl puk za bránou. Zkusil jsem ho napadat a vyjet na jednu stranu, kam by to mohl dát. Osobně jsem si myslel, že kotouč odehraje na druhou stranu. Puk mě ale trefil do nohy, zorientoval jsem se, udělal rychlý oblouk před bránu a pak už bylo zakončení jednoduché. Byla to taková pojistka. V této fázi zápasu, kdy vedete 2:0, což je známá Csaplárova past, tak ten gól byl důležitý,“ popsal dění na ledě s odkazem na slavnou hlášku fotbalového trenéra.

Liberec už přes 180 minut neinkasoval. „Je to úžasná práce obrany a gólmana včetně celé organizace hry. Všichni vzadu víme, co chceme hrát. Neděláme chyby vzadu. Máme gólmana, který je psychicky v pohodě. Ve třetí partii potvrdil druhé čisté konto v řadě,“ pochválil Bulíř brankáře Petra Kváču.

Co bude hlavní před čtvrtým zápasem? „Důležitá na pohodu byla třetí výhra. Bude důležitá také připravenost a koncentrace. Nedat soupeři šanci, aby se dostal do vedení a musíme kontrolovat zápas. Chceme hrát stejnou hru jako v pondělí,“ uzavřel Michal Bulíř.

Na druhé straně barikády opět panoval smutek. Hradec znovu nedal gól. Jak moc ovlivnil průběh série konec prvního utkání? „Ovlivnil to asi hodně. Ztratili jsme vítězství a jeden bod v sérii. Ve druhém zápase to bylo o tom dát první gól, což se nepovedlo. Liberec nás ještě víc srazil. Tentokrát jsme dostali dva góly v první třetině, které udály tón utkání. Nedaří se nám dát jakýkoliv gól a bez toho to nejde,“ pověděl se smutným hlasem forvard Mountfieldu Petr Koukal.

Jak moc těžce se hraje proti Liberci? „Mají dobré typy útočníků. Když jsou na puku, tak pětice nezazmatkuje, takže je těžké dát góly. Ty spíš padnou z nějakých brejků. Neměl by to pro nás být ale problém. Faktem je, že dva zápasy jsme už nedali gól, a to je alfa a omega,“ má jasno Koukal.

V jeden okamžik Koukal prásknul hokejkou na znamení frustrace. „To už je v hlavě. Oni hrají třetí třetiny ve středním pásmu a tolik nenapadají. My se díky tomu dostáváme do šancí, které ale neproměňujeme,“ pokrčil rameny Koukal.

„Člověk ví, že s psychikou roste výkon. 90 procent hokejistů se připravuje zhruba stejně. Když se někomu daří, tak to dokáže prodat a puky se mu odráží. My se v tom momentálně topíme. Už od nás není vidět, že bychom si věřili,“ přiznal Koukal.

Hra dozadu je v podání Hradce ucelená, ale hra dopředu od poloviny prvního utkání drhne. „Nám se dařilo v prvním duelu. Jel jsem sám na bránu, pak i Pilař se Smoleňákem, ale gól jsme z toho nedali. Liberec do nás tlačil, my jsme se jen bránili. Následně dal tři góly, prodloužení bylo vyrovnané, ale ty dva další zápasy byl Liberec lepší,“ sportovně uznal Petr Koukal.