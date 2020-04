Krenželok působil pod Ještědem šest sezon a k 30. 4. 2020 mu končí smlouva. S vedením klubu ale nenašel společnou řeč a dres s tygrem na prsou tak už oblékat nebude. Šestatřicetiletý forvard byl u posledních úspěchů Bílých Tygrů.

V roce 2016 slavil s týmem mistrovský titul, dále byl u dvou stříbrných medailí a také u čtyř Prezidentských pohárů za vítězství v základní části. Za Liberec odehrál v Tipsport extralize 348 zápasů, v nichž zapsal 156 kanadských bodů. Zároveň v libereckých barvách překonal metu 900 startů v nejvyšší soutěži.

V mistrovském ročníku se po osmi letech vrátil do reprezentace, v rámci série Euro Hockey Tour pak odehrál dva duely proti Rusku. Zkušený útočník bude nakonec působit v jiném extraligovém klubu.

„Lukáš Krenželok se podílel za posledních pět let na všech úspěších našeho klubu. Stal se výraznou osobností a jedním z nejpevnějších základů naší organizace. Osobně mi bude chybět nejen jako hráč, ale i jako člověk. Věřím, že jeho budoucí angažmá bude opět velmi úspěšné. Klub, který ho získá, ještě neví, jakou osobnost si přivádí. Za celou organizaci mu děkuji a přeji mu jen to nejlepší do dalších let," uvedl sportovní ředitel Bílých Tygrů Filip Pešán.