V kanadském celku si však moc nezahrál, a proto zvolil návrat do Evropy. Momentálně bojuje v dresu finského týmu Pelicans Lahti. „Každého hokejistu, který moc nehraje, to zkrátka přestane bavit. Proto jsem chtěl odejít, abych mohl začít jinde a dostal do hokeje novou chuť,“ upřesnil útočník Filip Chlapík.

Z Ottawy jste se přesunul do Lahti Pelicans. Jak tuto změnu vnímáte?

Pozitivně. Když jsme řešili odchod z Ottawy, jediné otevřené ligy byly ve Švýcarsku a Finsku. Ve Finsku momentálně zbývá zhruba 20 zápasů do konce sezony, což moje rozhodování usnadnilo. Navíc Lahti o mě hodně stálo – i kvůli jejich zájmu jsem se takto rozhodl.

Proč došlo k rozvázání smlouvy s Ottawou?

Důvodů bylo více. Všechny zápasy jsem odehrál ve čtvrté lajně, měl jsem šest, sedm minut za zápas. Každého hokejistu, který moc nehraje, to zkrátka přestane bavit. Proto jsem chtěl odejít, abych mohl začít jinde a dostal do hokeje novou chuť. Chci zkrátka zase zažívat ten pocit, jaký jsem měl z hokeje jako malý kluk. Původně jsem chtěl odejít už před sezonou a zkusit jiné možnosti, ale Ottawa mi slíbila něco, co se následně nestalo.

Už jste stihl mluvit s někým v Lahti o vaší nadcházející roli?

Ze strany kouče i generálního manažera jsem cítil velký zájem. Hned mi volali a říkali, že roli dostanu velkou a bude to na mně stát, ale samozřejmě čas na ledě si musím vybojovat. Nedostanu ho jen proto, že jsem hrál v NHL.

Lahti je páté v tabulce, zatím tak drží příčky pro play-off. Je jejich cílem se vámi posílit a zabojovat o jistotu play-off?

Určitě. Momentálně je tabulka velmi vyrovnaná, na čtvrté místo se ztrácí jen bod. Osobně jsem nehrál play-off už čtyři roky, tudíž i já mám obrovskou motivaci, abychom se tam dostali a zahráli si i tyto velké zápasy.

V médiích se spekulovalo o tom, že byste mohl jít i do pražské Sparty, kde jste hrál už na podzim. Bylo to reálné?

Nebylo. Sparta má v mém srdci velké místo, ale přestupové období skončilo na začátku února, takže jsem si mohl vybírat mezi Švýcarskem a Finskem. Zvolil jsem Finsko. Mám tu hodně kamarádů, co tu hrají, bavil jsem se s pár klukama, kteří mi to doporučili. Už se na to moc těším.

Jste stále ještě mladý hráč. Zůstává pro vás NHL coby cíl pro další sezony?

Už delší dobu jsem čekal na to, že bych mohl být vyměněný do jiného klubu. Mohl jsem čekat ještě měsíc do konce přestupového období v NHL, ale rozhodl jsem se odejít zpátky do Evropy. Teď záleží na tom, co se stane. V hlavě mám především to, abych si hokej zase užíval, hrál dobře a nabral zpět sebevědomí. Když půjde vše dobře a vyskytne se něco, co mi bude dávat smysl, určitě to nevylučuji. NHL je nadále snem každého hokejisty.