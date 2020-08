Ve Western Hockey League (WHL) nasbíral během 49 zápasů osm bodů za tři góly a pět nahrávek, štace mu nevyšla úplně podle představ, i tak šlo ale o obrovskou hokejovou i životní školu.

Ne vždy se zadaří podle představ, zkušenosti jsou však k nezaplacení. V sezoně 2017/18 si Jan Cikhart ozkoušel dospělý hokej na benátecké farmě Bílých Tygrů, během deseti zápasů zapsal premiérový bod v Chance lize, pak odešel sbírat zkušenosti za oceán do Spojených států i Kanady. Začínal ve washingtonském Tri-City, z něhož byl vytrejdován do kanadské Reginy.

Ani výměna úplně nezabrala, bodově se 18letý talent trápil. „Bohužel to bodově bylo špatné. Na druhou stranu mi sezona ukázala, co potřebuji zlepšit, abych byl top hokejista. Věřím, že mě rok posunul jak hokejově, tak lidsky,“ komentoval už dříve pro Deník. Nakonec přišla řada na návrat. Cikhart se pokusí dostat skautům do zorného pole na severu Čech.

Talentovaný forvard je zároveň pravidelným účastníkem mládežnických reprezentačních srazů, ve své poslední sezoně u Bílých Tygrů nastřádal za juniorku (tehdy kategorie U19) 31 bodů ve 40 zápasech. Teď by měl přidat starty v dospělém hokeji, znovu zakotvit v prostředí, kde se mu před odchodem tolik dařilo. Zámoří ale nutně poslední slovo říct nemusel, v NHL totiž stále neproběhl draft za rok 2020, který se zřejmě odehraje jen v elektronické formě za zavřenými dveřmi.

Naopak nově by měli za velkou louži odejít liberecký gólman Pavel Čajan a obránce Jan Hampl, brankář Lukáš Franc zase míří do Švédska.

Podaří se zmiňovaným hráčům prosadit v zámoří, nebo budeme svědky dalších návratů?

Kryštof Rossmann