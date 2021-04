Ten tehdy tvořil nerozlučnou dvojku s Michalem Řepíkem, proti kterému se teď postaví jako soupeř. Birner se ale nechce zpátky moc ohlížet a raději vyhlíží blízkou budoucnost. „Sparta disponuje opravdu kvalitním týmem. Pokud budeme chtít postoupit, tak všichni naši hráči budou muset každé utkání odvést výkony na hranici možností,“ je si vědom liberecký forvard.

Jak vzpomínáte na pět let staré finále? Bude to hodně o emocích?

Nechci se vracet k tomu, co bylo v roce 2016. Sparta nyní patří k velkým favoritům celé soutěže a zda tam budou emoce? Ty jsou v každé sérii vyřazovacích bojů. Sparta disponuje opravdu kvalitním týmem. Pokud budeme chtít postoupit, tak všichni naši hráči budou muset každé utkání odvést výkony na hranici možností, abychom takhle silného soupeře poslali na dovolenou. Pražané jsou jasnými favority, ale doufám, že v naší situaci a psychickém nastavení dokážeme hrát koukatelný hokej. Těším se na to.

Sparta ve čtvrtfinále proti Olomouci hrála takticky. Čekáte od ní něco jiného?

Pokaždé hrajete, co vám dovolí soupeř. Sparta celou sérii skutečně zvládla po taktické stránce velice dobře a mohla se pyšnit skvělými individuálními výkony. Ať už se jedná o Alexandera Saláka v bráně nebo jejich forvardy, kteří se dokázali prosadit v důležitých okamžicích. Já od Sparty nečekám nic jiného. Je to zkušenostmi nabitý mančaft, který moc dobře ví, jak se hraje v play-off. I my máme řadu zkušených hráčů. Očekávám šachovou partii. Necháme se překvapit, co dovolí oni nám a zase my jim.

Má podle vás Sparta nějakou slabinu?

Asi po mně nemůžete chtít, abych vám vyjmenoval nějaké slabiny.

A má nějaké?

Netuším. Nechám to na vás novinářích, abyste se snažili je najít. Já se o tom moc bavit nechci.

Co očekáváte od celé série?

Procentuální šance řeknou experti a novináři, ti ať si to zmapují. Doufám, že to nebude 100:0 pro Spartu, ale že nějaká procenta dostaneme. Budeme se snažit, co nám síly budou stačit.

V sérii proti Hradci i v duelech Sparty s Olomoucí byl klíčový první gól zápasu. Bude to zase důležité?

Jak se to vezme. Určitě dá někdo první gól. Sice lze zvítězit jen na jednu branku, ovšem zvykem to moc není. I kdybychom jako první kapitulovali, tak věřím, že nás to nepoloží. Myslím, že jsme to demonstrovali i proti Hradci. Jednou nám utekli na rozdíl tří tref a v závěrečném klání také vedl. Co se týče psychické stránky, tak je jednoznačně lepší, když se prosadíte jako první, ale podle mě to nebude až tak rozhodující.

Před začátkem semifinále máte 11 dní přestávku. Není to moc?

Zažil jsem dokonce delší, která trvala 17 dní. Bylo to zhruba dvanáct let zpátky, na to si moc dobře pamatuju. Ovšem oba týmy mají stejné podmínky. Pauza je dlouhá. Byli bychom raději, kdybychom odstartovali semifinále o několik dní dříve, ale konsenzus padl od všech klubů. Výhoda je v tom, že hráči mají více času na doléčení šrámů, což zcela určitě prospěje kvalitě zápasů a kvitují to i diváci.

Víte, jak se během dlouhé přestávky dostat do formy?

Vzhledem k tomu, že jsem starší, tak ano. I úvodní utkání s Hradcem bylo po několika dnech volna těžké. Člověku to pak nějaký čas trvá, než se dostane zpátky do zápasového tempa a zachytí atmosféru. Hradec postoupil z předkola, tudíž byl rozehraný. Nyní je situace pro oba soupeře stejná. Snad jsme se trochu poučili a pevně věřím, že začátek semifinále budeme mít lepší.

Bylo příjemné poslat Hradec na dovolenou tak rychle?

Už v závěru dlouhodobé fáze jsme museli hrát, jako kdyby to bylo play-off, protože jsme hráli o čtyřku. Konečný výsledek 4:0 asi hovoří za vše, ale když se za tím ohlédnu, tak kromě jednoho duelu, v němž jsme kralovali, byly ostatní hodně vyrovnané. Kdyby Hradec dal první gól, možná by všechno vypadalo jinak. Možná jsme byli ve větší pohodě, táhneme zde za jeden provaz.

Bude výkon proti Hradci stačit i na Spartu?

Jak už jsem zmínil, je to největší favorit soutěže, který má mnoho fantastických hokejistů. Mají sílu nejen na ledě, ale i na manažerském poli. K tomu disponují velmi silnými a zkušenými trenéry. Oni budou favoritem a já si prožiju u Tygrů premiéru, že do série vstoupíme jako outsider. To však neznamená, že nechceme jít dál. Bude ale na nás vyvíjen menší tlak. Chtělo by to hrát co nejvíc týmově, nedělat zbytečné individuální chyby. Nemůžeme se ale bát hrát, tvořit a z naší strany tam nemůže být příliš velký respekt.

Je možné, že se bude hodně spoléhat na vaši lajnu s Radanem Lencem a Adamem Musilem?

Podle mého názoru je naší výhodou skutečnost, že tým nespoléhá na jednu formaci. Všechny lajny se podílí na střílení branek. Faktem je, že nám se hodně daří a Adam Musil si místo v první formaci každodenní prací vybojoval. Jedná se o velkého profesionála. Zapadl k nám dobře, byť si jsem vědom, že není snadné hrát se mnou, protože jsem náročný. Snažím se mu ale radit a říkat, co od něj vyžadujeme. Víme, kde má silné stránky, čehož se snažíme využívat.