U všech tří gólů Liberce byl útočník Michal Birner. „Bylo to týmové vítězství. Všichni kluci, kteří k zápasu nastoupili, odvedli maximum pro tým. Každý se podřídil tomu, abychom získali tři body, což se povedlo. V kabině tak panuje maximální spokojenost.“

Mnoho předchozích střetnutí Bílých Tygrů skončilo jednobrankovým rozdílem, zatímco v Litvínově si Severočeši zastříleli. Jak to bylo důležité z hlediska střeleckého sebevědomí? „Letos jsme soudní, protože víme, že na papíře nemáme takovou kvalitu, jako má Sparta nebo Třinec. Navíc Pardubice hodně zbrojí. My spíše sázíme na týmový výkon a je jedno, zda vyhrajeme 2:1 nebo 6:1,“ říká Birner.

„Utkání v Litvínově bylo ale pěkné na psychiku, protože když zbývá deset minut do konce a vy víte, že zápas je rozhodnutý, tak nemusíte bojovat do poslední sekundy. Stále se ale jedná o tři body,“ dodal Birner.

V sestavě je hodně mladých hráčů. Jak vnímáte jejich přínos pro tým? „Museli do toho skočit rovnýma nohama. Zkušení kluci se nám zranili a někdo nás opustil. Klobouk dolů před mladíky, protože hrají na svém maximu. Odvádí výbornou práci pro nás a každý z nich je v našem týmu důležitý. Ať už je to ve čtvrté lajně nebo se jedná o prvního beka. Letos musíme hrát víc týmově a zápasy urvat týmovým výkonem než velkými individualitami.“

Proti Hradci to byl důležitý zápas z pohledu tabulky. Jednalo se o hodně fyzicky náročnou partii. Je znát, že se blíží play-off? „My jsme si říkali před zápasem v Pardubicích, že už moc utkání nezbývá. Navíc teď hrajeme s týmy, které jsou v tabulce okolo nás. To bude rozhodovat o tom, kdo se dostane nebo nedostane do čtyřky. Hradec měl sice slabší první třetinu, ale pak ukázal svoji kvalitu a byl velice nepříjemný,“ uzavřel Birner.

„Byl to těžký a bojovný zápas. Jsem rád, že jsme jej zvládli jako tým,“ neskrýval nadšení obránce Tomáš Hanousek, který obstaral první liberecký gól. „Bylo v každém střídání cítit, že se hraje už v play-off módu. Asi se to lidem musel líbit i v televizi,“ myslí si Hanousek.

„Já se octil za hradeckou obranou a Lencík mi puk nahrál. Mým úkolem už bylo, abych kotouč dostal do branky,“ popsal svoji trefu. Hanouskovi se v poslední době daří bodovat. Soustředí se víc na podporu ofenzivy? „Snažím se hrát, jak nejlépe umím. Byl jsem odměněn pár body a doufám, že týmu budu i nadále takto pomáhat,“ podotkl.

V tomto ročníku předvádí obdivuhodné výkony brankář Petr Kváča. Dodá vám sebevědomí taková jistota v brance? „Máme oba kvalitní gólmany. Petr Kváča to potvrzuje svými výkony. Určitě to hřeje, protože když člověk udělá nějakou chybu, tak ví, že za ním je ještě Kvaky a dokáže situaci zachránit,“ chválí Hanousek svého spoluhráče.

Jediným úspěšným střelcem Hradce byl Radek Smoleňák. „Bylo to fyzicky náročné tak jako vždycky s Libercem. Nepamatuju, že bychom s ním hráli lehký zápas. Nehráli jsme celých šedesát minut, takže jsme si asi nezasloužili vyhrát,“ měl jasno hradecký útočník.

Byla rozhodující už první třetina, ve které jste nebyli střelecky aktivní? „Stoprocentně. Byl to hlavní důvod, že jsme na ledě vypadali jak sparingpartneři. Na druhou stranu stav byl stále jen 2:0 díky Lukešovi, takže zápas byl otevřený. Měli jsme dalších čtyřicet minut na to, abychom skóre obrátili. Vedení 2:0 v hokeji nic není. Náš výkon se zlepšil ve druhé třetině, kdy jsme jej posunuli z nuly na sto a hráli dobře,“ snažil se najít pozitiva.

Duel byl hodně vyhecovaný, nechyběly ani bitky. „Všechny body jsou velmi důležité. Člověk řeší umístění, aby se jeho tým dostal do play-off a měl co nejlepší postavení. Každý tým hraje tak, aby byl svým způsobem připraven na vyřazovací boje. Jestli budeme hrát v play-off tak, jak jsme odehráli první třetinu v Liberci, tak budeme hodně rychle z kola venku,“ má jasno Smoleňák.