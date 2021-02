Pod vítězství nad Motorem se dvěma góly podepsali Michal Birner a Petr Jelínek.

„České Budějovice jsou extraligový tým a soutěž je vyrovnaná, takže každý může porazit každého. Ke konci základní části jsou tři body důležité a v naší situaci obzvlášť,“ má jasno Michal Birner.

Liberec měl během dvou třetin velkou střeleckou převahu. Proč se nepovedlo z ní vytěžit víc než tři góly? „Rozchytali jsme jejich gólmana, který chytil nějaké naše šance. Vždycky chcete dát z každé střely gól, ale to je hokej. Někdy puk do brány spadne, někdy ne. Měli jsme dobrý začátek, kde jsme dali dvě branky. Jejich brankář ukázal, že má kvalitu a držel Budějovice ve hře.“

Překvapil Tygry razantní vstup Motoru do třetí části? „Nepřekvapil. Bylo to logické vyústění, oni neměli co ztratit. Bylo jasné, že nás zatlačí a budou nás mnohem víc forčekovat. Vytvořili si nějaké možnosti. Tohle je normální, takhle vypadá hokej. Když prohráváte, tak hrajete lekhovážnější hru a někdy vám to vyjde, jindy zase ne. Dostali nás pod tlak a my jsme měli problémy,“ popisuje Birner.

„Teď nás čeká týden pravdy. Všichni víme, že nejdůležitější zápasy sezony máme teprve před sebou. Proti Budějovicím to byl odrazový můstek k tomu, abychom si udrželi naději v boji o první čtyřku,“ dodal Birner.

„V závěru ročníku jsou všechny body důležité, protože bojujeme o čtyřku, takže jsem rád, že jsme to zvládli,“ oddechl si kapitán Bílých Tygrů Petr Jelínek. „Budějovice měly v průběhu duelu takovou fázi, kdy nás trochu přehrávaly. Hrály vabank a neměly moc co ztratit. Tam jsme měli trochu problémy, ale zvládli jsme to. Jarda Pavelka nás výborně podržel,“ pochválil Jelínek svého spoluhráče.

Jelínek ve 35. minutě vstřelil trochu šťastný gól zpoza branky. Byl to úmysl? „Ano. Dostal jsem přihrávku od Pavlase do bekhendu. Brankář dobře vyjel, takže jsem puk potáhnul. On se pak chtěl vrátit do brány, tak jsem se snažil jej trefit zezadu a povedlo se to.“

Útočník Českých Budějovic Zdeněk Doležal byl pochopitelně zklamaný. „Z naší strany byla tragická první třetina. Jen díky Janu Strmeňovi můžeme být rádi, že stav byl jen 2:0. Výsledek je pro nás špatný, ale Liberec má jeden z nejlepších týmů, takže za druhou a třetí třetinu můžeme být celkem spokojeni.“

Ve třetím dějství snížil Motor na 3:2. Mohl zápas dospět až do prodloužení? „Samozřejmě, že ano. Měli jsme tam dvě tři šance, které jsme nedali, což je naše Achillova pata v celé sezoně. Skoro v každém zápase hrajeme vyrovnaně, ale rozhodující krok neuděláme,“ mrzí Doležala.