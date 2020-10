Koronavirus udělal z původního rozpisu trhací kalendář. V úterý totiž měli Bílí Tygři hrát regionální derby s Mladou Boleslaví, ovšem v kádru Středočechů se objevili nemocní hráči, a tak si Liberec narychlo dojednal duel se Spartou.

„První třetina byla špatná, nejezdily nám nohy. Sparta nás předčila v soubojích a všude byla první. Díky tomu se jim i puky odrážely na hokejky, my neměli ani přesilovky, nehráli jsme dobře. Nebyli jsme v pohodě, od druhé periody jsme to ale zvedli. Podle mě to bylo vyrovnané utkání. Jsem rád, že jsme to dovedli do šťastného konce,“ řekl pro klubový web autor vyrovnávací branky na 1:1 Jaroslav Vlach.

„Byl to dobrý týmový výkon, ke mně se puk odrazil a já ho dorazil. Gól nás určitě nakopnul,“ ohlédl se Vlach za svoji trefou.

Současná doba je taková, že nikdo nemá jistotu, zda se následující zápas vůbec odehraje, nebo jestli se bude hrát s původně naplánovaným soupeřem. „Je super, že se hraje. Kdyby se toto utkání neuskutečnilo, tak máme pomalu jeden zápas za čtrnáct dní, což není ideální. Je to těžké, musíme se s tím ovšem nějak vyrovnat. Je to složitá doba, náš videotrenér stříhal videa na Mladou Boleslav a nakonec jsme hráli se Spartou… Musíme se s tím nějak srovnat. Snad se nebude přerušovat a budeme hrát dál,“ věří v lepší zítřky liberecká třiapadesátka.

Stihli jste vůbec na Spartu nějakým způsobem připravit? „Ráno jsme měli normálně přípravu na Spartu. Pan Vladyka nespal a připravoval to celou noc. Je to fanatik a neskutečný člověk. Ráno jsme si to pustili a šli jsme na to,“ prozradil Vlach, co se dělo pár hodin před úvodním buly.

Liberci se na začátku extraligové sezony zdravotní problémy zatím vyhýbají. „Není to tak, že bychom nechodili ven. Taky jsme lidi. Samozřejmě musíme plnit nějaké povinnosti, zajít nakoupit a podobně. V kabině si držíme svou bublinu, nikoho sem nepouštíme a držíme se pokynů managementu,“ uzavřel Vlach.

„Až na tu první třetinu to bylo dobré. Začátek nám úplně nevyšel, ale výborně nás podržel Petr Kváča, takže jsme prohrávali jen o jeden gól. Myslím si, že jsme poté byli v zápase lepší,“ nabídl své hodnocení duelu kapitán Bílých Tygrů Petr Jelínek.

Jeho gól byl nakonec vítězný. „Obránce tam udělal chybu, chtěl asi udělat kličku, ale nevyšlo mu to. Já jsem si kotouč jen sebral a zakončil jsem,“ popsal svůj gól.

„Jsme rádi, že hlavně můžeme hrát, ať je to s kýmkoliv. Aktuální situace je nepříjemná pro nás všechny. Nikdo neví, co přijde dál. Každý den jdeme do práce a čekáme, co se bude dít,“ uzavřel Jelínek.