Jak už bylo zmíněno, Západočeši mají za sebou šňůru šesti porážek za sebou, ovšem poslední dva zápasy proti Zlínu a Olomouci vyhráli, tudíž se pomalu zvedají z výsledkové krize. Za zmínku rovněž stojí jejich série šesti vyhraných utkání po sobě na přelomu listopadu a prosince. Předtím paradoxně inkasovali debakl 11:4 v Mladé Boleslavi.

Karlovým Varům patří v tabulce sedmé místo s 54 body. Zajímavostí je, že mají vyrovnanou bilanci domácích a venkovních duelů. V obou statistikách nasbírali shodně 27 bodů. Energie má třetí nejhorší obranu, která inkasovala už 101 gólů.

Nejproduktivnějším hráčem Karlových Varů je Jakub Flek, který nasbíral 25 bodů za 13 branek a 12 asistencí. Stejný počet bodů má i David Kaše, ale ten už spolu s Jakubem Laukem opustili mužstvo z lázeňského města, aby se připravovali na start sezony v zámoří. Flek je zároveň i nejlepším střelcem týmu.

Jedničkou Karlových Varů je Filip Novotný, který průměrně za zápas inkasuje 2,78 branek a zastaví 91,32 % střel ze strany soupeřů. Na svém kontě má i dvě vychytané nuly.

Speciální střetnutí čeká na útočníka Tomáše Rachůnka, který nedávno opustil Liberec, aby se vrátil zpět do známého prostředí KV arény. „Určitě se na to těším. Čeká nás zápas s kvalitním soupeřem a my budeme chtít předvést solidní výkon. Samozřejmě to bude zajímavé, přeci jen jsem tam ještě před dvěma týdny působil,“ řekl Rachůnek.

Na poslední vzájemné měření sil nevzpomíná družina trenéra Martina Pešouta v dobrém, protože na severu Čech inkasovala sedm branek při porážce 3:7. Hattrick zaznamenal Adam Musil, specialista na západočeskou enklávu.

Liberečtí hokejisté v roce 2021 pokaždé bodovali. Nejprve zaznamenali sérii čtyř výher v řadě, aby posléze dvakrát prohráli po samostatných nájezdech. Dosud poslední partie v Plzni rovněž pomalu směřovala k dovednostní soutěži, ale nakonec výhru 3:2 vystřelil pro Bílé Tygry v prodloužení Jaroslav Vlach.

„Já si myslím, že kromě druhé třetiny, ve které jsme se dostali pod tlak a domácí hráli hodně dobře a skvěle nás napadali, jsme viděli velice vyrovnané utkání, které rozhodly přesilové hry. Remíza byla asi po šedesáti minutách spravedlivá, za vítězství v prodloužení jsme samozřejmě velice rádi,“ uvedl hlavní trenér Liberce Patrik Augusta.

Liberec se v tabulce nachází na páté pozici se ziskem 57 bodů. Na první čtyřku ztrácí pouze dva body. Také Severočeši si vedou prakticky stejně doma i venku. Mají čtvrtý nejlepší útok v celé lize (98 vstřelených gólů) a nejlepší obranu (76 inkasovaných branek).

Nejproduktivnějším Tygrem je Michal Birner, který má na svém kontě 29 bodů za 8 přesných tref a 21 přihrávek. Nejlepším střelcem je pak Radan Lenc se 13 zásahy do černého.

S výbornou obranou souvisí i brankářské statistiky. Gólman Petr Kváča má nejnižší průměr inkasovaných gólů na utkání (2,01) a druhou nejvyšší procentuální úspěšnost zákroků (92,77 %). K tomu má dvě vychytané nuly.

ROZPIS ZÁPASŮ

Úterý 19. ledna 18.00

Bílí Tygři Liberec – HC Energie Karlovy Vary

Pátek 22. ledna 17.30

PSG Berani Zlín – Bílí Tygři Liberec

Neděle 24. ledna 16.00

Bílí Tygři Liberec – HC Vítkovice Ridera

Čtvrtek 28. ledna 18.00

HC Dynamo Pardubice – Bílí Tygři Liberec (O2 TV Sport)

Neděle 31. ledna 16.00

Bílí Tygři Liberec – HC Olomouc

Úterý 2. února 17.20

HC VERVA Litvínov – Bílí Tygři Liberec (ČT Sport)

Čtvrtek 4. února 18.00

Bílí Tygři Liberec – Mountfield HK (O2 TV Sport)

Neděle 7. února 16.00

BK Mladá Boleslav – Bílí Tygři Liberec

Úterý 9. února 17.30

HC Škoda Plzeň – Bílí Tygři Liberec