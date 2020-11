Liberec a Hradec si v předchozím zápase počínaly odlišně. Zatímco Mountfield na vlastním ledě zdolal Vítkovice 3:2, Bílí Tygři nestačili na Třinec 1:3. V tabulce je Hradec třetí se ziskem 17 bodů a Liberec spadl na páté místo, přičemž má na svém kontě 13 bodů. Východočechům se v tomto ročníku zatím daří, protože ze sedmi odehraných zápasů pouze jednou prohráli. V letošní sezoně už spolu Liberec a Hradec hrály, pod Bílou věží slavili výhru 4:3 po samostatných nájezdech svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky.

Severočeši budou chtít napravit předchozí zaváhání s Třincem. Proti Ocelářům dokonce vedli, ale hosté vývoj utkání otočili. „Máme nacvičené nějaké signály do přesilovek, tohle ale spíš vyplynulo ze situace. Přes Petra Jelínka a Jardu Vlacha se ten puk nějak dostal ke mně a já už se to tam snažil nějak zamést, protože jsem byl v dobré pozici. Naštěstí to tam spadlo, v konečném výsledku nám to však bohužel nepomohlo,“ ohlédl se za svoji trefou jediný úspěšný střelec Tygrů proti Ocelářům Dávid Gríger.

„Bylo to pro mě těžší, neměl jsem tam moc zákroků. Od toho tam ale já jsem, je jedno, jestli na mě za třetinu jde jedna nebo třicet střel, já tam prostě v ten jeden důležitý moment musím být, abych kluky podržel. To se mi bohužel nepovedlo,“ litoval liberecký brankář Petr Kváča.

„Je to škoda, proti Třinci nám to nevyšlo. Měli jsme hodně šancí, možná chybělo i trochu štěstíčka. Zápas byl celou dobu otevřený, nakonec holt jako smutnější odcházíme my,“ pokrčil rameny Gríger.

Speciální duel odchytal Petr Kváča, který do Liberce zavítal právě z Třince. „Tím, že ty kluky víc znám, to bylo trochu specifické. Pro mě se ale nic nezměnilo, připravil jsem se na sto procent, bohužel to ale nakonec nevyšlo. Hodně mě to mrzí, protože šance jsme měli. No nic, stalo se a jedeme dál,“ nevěší hlavu gólman Bílých Tygrů, který přiznal, že proběhlo i hecování.

„Takové popichování trochu ano, ale nebylo to nic velkého. Teď hrajeme hodně zápasů za sebou, takže na takové věci ani není čas. Pořádně ani nevnímáte, proti komu hrajete, hlavně se soustředíte na kvalitní přípravu na dané utkání,“ dodal Kváča.

Utkání Bílí Tygři Liberec – Mountfield HK začíná v pátek 13. listopadu od 17.40.