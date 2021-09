Branky a nahrávky: 20. Jarůšek (Demel), 53. Jarůšek (Stříteský), rozhodující nájezd P. Zdráhal – 16. J. Vlach (Rosandič, Birner), 58. Filippi (Klepiš, Šmíd). Rozhodčí: Hejduk, Micka – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4, navíc Strejček (Litvínov) 5 minut a do konce utkání. Využití: 0:2. Střely na branku: 40:35. Diváci: 3 356.

Rozřešení tak bylo na poslední periodě. A v ní druhou brankou v zápase posunul domácí do jednobrankového vedení Richard Jarůšek. A přišlo dvojnásobné domácí vyloučení u Straky a Pospíšila a Liberec v nabídnuté přesilovce vyrovnal na 2:2 z hole Tomáše Filippiho. Vyrovnaný zápas nakonec došel až do penaltového rozuzlení, kde se nakonec z bonusového bodu radovala Verva. Vystřelil ho mladík Patrik Zdráhal.

Tygrům pak vyšel start do zápasu lépe a do vedení se dostali v patnácté minutě, kdy svou dělovkou překvapil brankáře Godlu Jaroslav Vlach. Jenže… Domácí stihli Liberec zpražit přesně 14 vteřin před koncem úvodního dějství. Za Kváču kotouč doklepl z brankového prostoru Richard Jarůšek. Druhá třetina po skvělých zákrocích obou gólmanů branku nepřinesla.

Tenhle extraligový los musel fanoušky na severu Čech potěšit. Druhé kolo a hned derby. Litvínov versus Liberec. Souboj dvou celků, které vstoupily vítězstvím za tři body do nové sezony, když Tygři zakousli 1:0 Hradec a Verva slavila 4:2 na půdě nepříjemného Zlína. A chuť do hokeje na nich byla vidět i na bouřícím Hlinkově stadionu.

