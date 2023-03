"Do utkání jsme vstupili dobře a vyhráli první třetinu. Ve druhé části se domácí zlepšili a pár střídání nás zatlačili. My jsme se z toho dokázali vymanit a povedl se nám závěr této části, kde jsme odskočili na 3:1. Trochu nás mrzí, že jsme tu ztratili jeden bod. Při té situaci v tabulce bychom ho potřebovali. Přesto je to ale vítězství. Bylo to těžké utkání s velmi bruslivým týmem a jsme samozřejmě rádi, že jsme druhý bod udělali my," byl lehce zklamaný Jiří Kudrna.