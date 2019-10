Za každou cenu museli vyhrát, aby si uchovali naději na postup do vyřazovací části Ligy mistrů. A v těžké zkoušce liberečtí hokejisté obstáli. Na ledě německého Augsburgu vydřeli vítězství 3:2 na samostatné nájezdy a za týden si to mohou rozdat s Pantery v domácí odvetě o postup.

„Je to důležité vítězství. Teď to máme ve svých rukou. Za týden to musíme dokončit,“ burcoval mladý česko-kanadský útočník Adam Musil, který vstřelil svůj první gól v dresu Bílých Tygrů.

Přestože měli Severočeši za celý zápas jen dva vyloučené hráče, hned jejich první trest domácí v přesilovce využili: deset sekund před návratem Kotvana na led otevřel skóre v 19. minutě Payerl.

Ve druhé části přišly velké chvíle libereckého gólmana Schwarze, který vychytal Frasera, Hafenrichtera i Schmölze. Závěr třetiny patřil tentokrát Severočechům. Nejdřív vyzněly naprázdno příležitosti Bulíře s Birnerem, dva pokusy Filippiho i velká možnost Krenželoka, ale Lenc v čase 39:39 už slavil vyrovnání. Ve 44. minutě pak dokonal obrat Musil.

Hosté v přímém souboji o postupové příčky dlouho drželi těsné vedení, než jim ho vzal v 57. minutě Holzmann. Stav 2:2 vydržel nejen do konce základní doby, ale i v prodloužení. A Liberec nesměl prohrát. Naději na postup pak v nájezdech oživil vítězným gólem Marosz.

„Pro fanoušky to byl vzrušující zápas. Atmosféra byla skutečně výborná. Já jsem v Německu hrál a už jsem skoro zapomněl, jaké to je, když zpívá celá aréna. A neztratili se ani naši fanoušci. Byl to velmi těžký duel plný šancí. Místy jsme byli pod tlakem, nicméně stejně tak jsme měli své příležitosti. Myslím, že výsledek odpovídá obrázku hry, která byla k vidění. Nechci říct, že jsme měli v nájezdech, tak říkajíc, více štěstí. Prostě jsme byli šikovnější a náš gólman byl excelentní,“ bilancoval na klubovém webu trenér Patrik Augusta.

Liberec nyní potřebuje se stejným soupeřem za týden uspět doma pod Ještědem v základní hrací době.

„Samozřejmě musíme vyhrát za tři body, ale když budeme hrát tak, jak umíme, máme velikou šanci,“ dodal forvard Musil.

Ještě před odvetou hraje Liberec v pátek v Pardubicích a v neděli v Brně.