Domácí Motor bojuje o elitní čtyřku a taky to naplno ukázal, protože ještě necelý dvě minuty před koncem byl duel vyrovnaný 3:3. Jenže pak přišel liberecký kolaps a domácí v 59. minutě zvýšili na rozdíl branky díky Ondráčkovi. Pak už Tygři vše vsadili na jedinou kartu a šli do power play, kde po chybě darovali Budějovicím i pátou trefou. Jihočeši tak díky výhře udrželi čtvrtou figuru v tabulce, která znamená přímý postup do čtvrtfinále play off.