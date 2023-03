"Jsem pyšný na to, jak jsme hráli a zvládli zápas. I jak máme nastavené hlavy, je radost chodit do kabiny. Je cítit, že chceme první čtyřku. Nikdo sice neví, jestli se nám to povede, ale můžeme na sebe být pyšní, jak jsme otočili sezonu," chváli po vysoké výhře mužstvo Birner, který v utkání zapsal 2+1.

Přitom po 40 minutách byl stav nerozhodný 1:1. Jenže tygři vlétli do třetí části jako uragán a během necelých pěti minut skórovali třikrát. "Byl to skvělý týmový výkon od začátku do konce zápasu. Ve třetí třetina byla důležitá naše využitá čtyřminutová přesilovka na začátku, ve které jsme vstřelili dva góly," hodnotil obránce Melancon, střelec první branky utkání.

V útoku chyběl sice distancovaný Jelínek, po nemoci se ale vrátil Adam Najman, "Bylo to hodně znát. Snažil jsem se nic nevymýšlet a hrát co nejjednodušší hokej, protože jsem byl hodně zavzdušněnej," svěřil se po utkání.

Do konce základní části zbývají dva zápasy. Stejný počet bodů ztrácí Liberec na hradecký Mountfield. "Hrajeme o první čtyřku a máme jasný cíl se tam dostat," říká Najman odhodlaně. "My jsme jakoby v play-off poslední čtvrtinu základní části. V tabulce jsme na tom nebyli nejlépe. Povedlo se nám vyhrát sedm zápasů v řadě. Výkony jsme si zaslouženě vybojovali šanci hrát do posledního zápasu o přímý postup do čtvrtfinále," vyhlíží Birner poslední dva souboje, ve kterých půjde o hodně.

Zdroj: Youtube

Bílí Tygři Liberec - Dynamo Pardubice 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Branky: 10. Melancon (Birner), 42. Faško-Rudáš (Balinskis, A. Najman), 42. Birner (Vlach, Filippi), 44. Flynn (Melancon, A. Najman), 55. Birner (Filippi) – 22. L. Sedlák (Košťálek, Cienciala). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Lhotský, Zíka. Vyloučení: 3:6. Využití: 3:1. Diváci: 6023. Střely na branku: 23:22.

Liberec:

Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (C), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Šír (A), Rychlovský – Jenčovský, Vlach, Dlouhý.

Pardubice:

Růžička (Will) – D. Musil, Čerešňák, Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář (A), Hrádek – Cienciala, Sedlák, Hyka – Rohlík, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (C), Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček.