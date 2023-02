Pro obě mužstva to bylo důležité utkání. Liberec stále bojuje o první čtyřku, České Budějovice se snaží vyhnout poslednímu místu. "S výhrou panuje spokojenost, bylo to těžké utkání. České Budějovice hrají o život a nedali nám jediný metr ledu zadarmo. Ze začátku byl zápas nervózní z obou stran. Padly dvě branky z nahození od modré. Poté se hra trochu uklidnila, ale my byli na můj vkus moc vylučovaní. Tím jsme dávali soupeři, který má velice kvalitní hráče do přesilovky, šance na vrácení zpět do utkání," hodnotil první dvě třetiny Patrik Augusta.