Hned v úvodních minutách si Sparta vypracovala tři zajímavé šance, tu poslední neproměnil unikající Dvořáček, jehož blafák Kváča přečetl. Liberec pak sice nevyužil první přesilovku, zato tu druhou už ano. Vlach vystřelil z kruhu a jeho ránu tečoval před Salákem pohotový Dávid Gríger.

Svižný hokej se hrál z obou stran i ve druhé třetině, více ze hry měli Liberečtí, ovšem Salák si se všemi pokusy poradil. Na opačné straně se činil i Kváča, který zastavil puk z hole Řepíka. S blížícím se koncem druhého dějství hrála Sparta v početní výhodě a Kváča se znovu vyznamenal jak proti Sobotkovi, tak i proti Řepíkovi.

Na další střelu Vladimíra Sobotky už ani on nestačil a Pražané vyrovnali. Do návratu vyloučeného Vlacha chybělo osm vteřin. V úvodu třetí třetiny se Sparta nastěhovala do obranného pásma Liberce a svůj tlak korunovala gólem. Tomášek po objetí branky přihrál Janu Košťálkovi, který zajistil Spartě vedení.

Liberecká střídačka si ještě vzala trenérskou výzvu kvůli možnému nedovolenému bránění brankáři, ale hlavní rozhodčí Pešina s Hejdukem branku uznali. Tygři odpověděli v závěru přesilové hry, kdy obléhání sparťanské klece ukončil Radan Lenc, kterému nabil Michal Birner.

Také tým z hlavního města si pomohl v početní převaze, kterou zužitkoval David Tomášek. Sparťanský útočník potrestal vyhození Petra Kváči mimo hřiště. Stejný hráč pak přidal i čtvrtý gól, čímž definitivně přisoudil všechny body lídrovi tabulky. Další zmatky v liberecké obraně potrestal ještě pátým gólem Lukáš Pech.

Tipsport extraliga – 45. kolo

Bílí Tygři Liberec – HC Sparta Praha 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)

Branky a asistence: 11. Gríger (Vlach, Rosandič), 50. Lenc (Birner) – 37. Sobotka (Horák, Tomášek), 45. Košťálek (Tomášek), 51. Tomášek (Sobotka), 56. Tomášek (Kudrna, Rousek), 59. Pech. Rozhodčí: Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:2. Hráno bez diváků.

Sestavy

Bílí Tygři Liberec: Kváča (Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, Hanousek, Derner – Lenc, Bulíř, Birner – Musil, Gríger, Najman – Rychlovský, Jelínek, Vlach – Průžek, Šír, Špaček. Trenér: Augusta.

HC Sparta Praha: Salák (Machovský) – Jurčina, Dvořák, Polášek, Košťálek, Němec, Němeček, Jandus – Forman, Pech, Říčka – Rousek, Tomášek, Kudrna – Řepík, Horák, Sobotka – Vitouch, Sukel, Dvořáček. Trenér: Hořava.