„Dlouho na nás nikdo nevletěl tak, jako Plzeň v první třetině. Přehrávali nás a klíčové pro vývoj zápasu bylo, že jsme dali na konci jeden gól z přesilovky a se štěstím jsme tak prohrávali jen 1:2,“ řekl trenér liberecké tygří smečky Patrik Augusta.

Kouč po první třetině udělal změny. „A to se začalo projevovat. Zjednodušili jsme otáčení hry a pomohli jsme si přesilovými hrami. Byli jsme jinak nastavení v hlavě a měli jsme srdce. Do kabiny patří velký respekt za druhou a třetí třetinu, kde jsme si za tím šli,“ uvedl hostující kouč.

Plzeňští domácí ztráty a nulového bodového zisku z dobře rozehrané partie litovali. „První třetina byla z naší strany velmi dobrá. Hráli jsme nátlakově a udrželi se na puku u soupeře. Dali jsme jen dvě branky a inkasovali jsme gól do šatny. Hraje se šedesát minut a my jsme pak přestali hrát. Speciální týmy rozhodují a my jsme v oslabení třikrát inkasovali. Soupeř nás bohužel potrestal. Nemohu říci, že bychom oslabení nezvládli. Sehráli to dobře. My jsme naopak v přesilovkách strašně málo stříleli,“ konstatoval z plzeňského trenérského štábu Petr Kořínek.

„Začali jsme skvěle, první třetina byla povedená, bohužel pak nevím proč, jsme od toho ustoupili,“ litoval útočník první plzeňské formace Kryštof Hrabík. „Je to škoda, musíme se vyvarovat chyb a hrát celých šedesát minut, každý bod se totiž počítá. Teď máme čas si odpočinout a poté sedm zápasů, do kterých musíme jít s tím, jako by to byly play off zápasy. Samozřejmě sledujeme kolik bodů máme, proto se snažíme jít zápas od zápasu. Je potřeba začít hrát jednoduše a hlavně se snažit hrát celý zápas.“ dodal Hrabík.

Liberečtí hokejisté se na extraligovou scénu vrátí ve středu 15. února, kdy doma v Home Credit Areně přivítají od 18.00 tabulkového souseda, tedy čtvrtý Třinec.