Tygři udrželi Plzeň na uzdě! Vyhráli fotbalově 1:0

Liberečtí hokejisté před koncem základní části ukazují skvělou formu a nevzdávají se možnosti vybojovat si v tabulce čtvrté místo, které by bylo pro ně výhodnější do play off, protože by znamenalo automaticky postup do čtvrtfinále.

Liberečtí hokejisté těsně složili Plzeň. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

V pátečním kole Tygři doma hostili silnou Plzeň, která v tabulce právě okupuje čtvrtou figuru. Domácí hokejisté nakonec Západočechy přemohli fotbalově 1:0 a docvakli se k nim v tabulce na rozdíl tří bodů. Jedinou branku v zápase s Plzní dal čtyři minuty před koncem první třetiny Filippi. Liberec - Plzeň 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Branky a nahrávky: 16. Filippi (Klepiš). Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan, Aubrecht – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – Rychlovský, P. Jelínek (C), A. Najman – J. Vlach, J. Šír, Klapka. HC Škoda Plzeň: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl (C), Kvasnička – Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – J. Dufek, G. Thorell, F. Přikryl – M. Lang, Mertl, Dzierkals – Adamec, Malát, Dvořák.