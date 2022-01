Byl to kolotoč. Domácí se po první třetině dostali do nenápadného vedení 2:1, ale zlom přineslo prostřední dějství, ve kterém se Budějovice prosadily třikrát a dostaly se do lahodného náskoku 5:1. Jenže… Tygři začali v poslední periodě hodně drápat a třemi góly se dostat na dostřel remízy. V samém závěru to zkusili i se hrou bez brankáře, ale domácí Motor těsnou výhru s vypětím všech sil uhlídal. Liberec tak prohrál i třetí zápas v novém roce.