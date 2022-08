„Prohráli jsme, takže spokojení být nemůžeme. Bylo to ale první utkání a viděl jsem tam i spoustu pozitivních věcí. Vypracovali jsme si několik šancí, bohužel jsme ale na rozdíl od soupeře nevyužili. Máme stále na čem pracovat,“ řekl k herní premiéře kouč poražených Patrik Augusta.

„Bylo to vyrovnané utkání. Liberec měl trochu více střel, nás několikrát hodně podržel gólman. Jsme rádi, že jsme vyhráli," uvedl karlovarský trenér Václav Skuhravý.

Svůj premiérový start za tygří smečku si připsal v první útočné formaci Michael Frolík. „Nabídli jsme soupeři několik přečíslení a to se nesmí stávat. Od toho ale příprava je, abychom se poučili z chyb,“ hodnotil pro klubový web úvodní duel sezony: "Byl to pro mě první zápas po delší době. Kvůli zranění jsem odehrál poslední zápas v březnu. S výsledkem samozřejmě nejsem spokojen, ale na ledě se cítím čím dál lépe. Postupně se do toho dostávám."

Hokejová příprava:

Liberec - Karlovy Vary 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Bulíř (Filippi) – 19. Kofroň (Kohout), 29. Havlín (Pulpán), 52. Kohout (Rachůnek). Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Liberec: Kváča (Král) – Derner, Melancon, Rosandič, Ivan, Aubrecht, Štibingr – Birner, Bulíř, Frolík – Ordoš, Filippi, Faško-Rudáš – Vlach, Jelínek, Čederle – Dlouhý, Šír, Najman.