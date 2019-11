V samostatných nájezdech se prosadili pouze Liberečtí, jmenovitě Petr Jelínek a Rostislav Marosz. Právě libereckému kapitánovi je připsán rozhodující pokus.

„Bylo to hodně těžké utkání. Pardubice hrají o každý bod a byly hodně zarputilé. My měli hodně šancí a kdybychom v první třetině dali nějaký gól, tak by byl stav pro nás lepší. Bohužel jsme žádného nedali, zatímco oni měli také pár brejků. Byla to taková přetahovaná,“ hodnotí klání s východočeským celkem kapitán Liberce Petr Jelínek.

„Oni využili výborně přesilovku, ale my také. Jak jsem už říkal, těžký zápas, ve kterém bylo hodně soubojů,“ dodal k hodnocení Jelínek.

Čekali Tygři až tak vyrovnanou partii? „Jo, čekali. S Pardubicemi je to vždycky těžký boj. Já jsem to čekal, že to bude takové ubojované. Klání probíhalo přesně tak, jak jsem čekal,“ řekl Jelínek.

Liberecký útočník už dopředu věděl, co při svém nájezdu udělá. „Něco už mám natrénováno, takže jednu z těch variant jsem zvolil a prošlo to,“ pravil spokojeně.

Podruhé za sebou Liberec sehrál vyrovnaný duel, který nakonec urval ve svůj prospěch. „Je to super. Hlavně máme osmou výhru v řadě, takže naše psychika je také dobrá. Hrajeme do konce, respektive až do poslední minuty a snažíme se vyhrát ten zápas,“ popsal recept na zvládání těžkých utkání, o jejichž výsledku není jasno do závěrečných sekund.

Byly Pardubice vzhledem k tomu, že bojují o každý bod, ještě nepříjemnější soupeř než kterýkoliv jiný? „To asi ne. Ještě není ani půlka sezony a každý tým hraje o body. První vzájemný zápas jsme hráli u nich a teď to bylo jako přes kopírák. Využili přesilovky, zato my jsme góly nedávali. S nimi je to těžké a jsem rád za dva body,“ doplnil spokojeným hlasem Jelínek.

Paradoxně se v průběhu třetí třetiny nechal Jelínek dvakrát vyloučit, načež rozhodl v nájezdech. Je to satisfakce? „Asi jo. To druhé vyloučení byla spíš taková záchranná brzda, protože tam jel protihráč sám na bránu, tak jsem ho klepl přes ruce, aby nemohl zakončovat. Pak jsme dostali gól v oslabení. Ale jsem rád, že jsem klání s Pardubicemi rozhodl,“ ulevilo se libereckému forvardovi.

Hodně využívaný na ledě byl opět obránce Ladislav Šmíd, jehož ice time je neskutečný. „Je to nejlepší bek extraligy, takže si ten prostor na ledě zaslouží. Je to pilíř naší obrany. Láďa je dobře natrénovaný, zatím to zvládá v pohodě. Kdyby náhodou nemohl, tak nám to řekne, ale myslím si, že to zvládne.“

Neusedá po zápasech v kabině s bolavějšíma nohama? „Ne. On je zkušený hráč, takže ví, co potřebuje.“