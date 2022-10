A přitom trvalo téměř dvacet minut než se domácí poprvé prosadili, když je na konci první třetiny poslal do jednobrankového vedení Frolík. Ve 27. minutě zvyšoval Najman a přesně po půl hodině hry dostal Tygry do tříbrankového pošltáře Melancon. O necelé dvě minuty později už to s Hanáky vypadalo na pováženou, když domácí do vedení 4:0 vystřelil Vlach. Pak se Olomouc konečně nadechla a přišlo snížení z hole Kunce, který nahodil puk na Kváčovu branku. Na rozdíl dvou branek dostal ještě Kohouty Bambula, ale to bylo z vystoupení Olomoučanů vše. Liberec si vysokou výhru pojistil v poslední periodě dalšími dvěma zásahy. Liberec si udržel druhé místo v tabulce elitní soutěže.