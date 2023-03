Hokejová extraliga vstupuje do další fáze. Začalo předkolo play-off. Liberec přivítal na svém ledě Plzeň a přesvědčivě zvítězil 4:1. Špatnou zprávou je ztráta T. J. Melancona, který utrpěl tržnou ránu v oblasti brady. Ta si vyžádala na 15 stehů. Pozitivnější je ovšem návrat Michala Bulíře do sestavy.

Liberečtí hokejisté se radují z branky do sítě Plzně v prvním utkání předkola play-off | Foto: DENÍK/Jaroslav Appeltauer

"Návrat se rodil postupně. Musel jsem se do toho dostávat na trénincích, které nebyly stoprocentní. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda nastoupím do zápasu. Nakonec mě to pustilo a rozhodlo se, že jo," prozradil Bulíř po tříměsíční pauze.

Jeho comeback do sestavy dodal spoluhráčům sebevědomí. "Všichni v extralize vědí, že je Bulda kvalitní hráč. Jsme rádi, že je zpátky v sestavě," řekl k návratu dvougólový Jakub Rychlovský.

Domácí vstoupili do utkání dobře, když po necelých sedmi minutách vedli už o dvě branky. "Důležité bylo rychlé vedení 2:0. Od toho jsme se mohli odrazit jako tým. Dodá to sebevědomí a klid na hokejky. Můžeme pak diktovat tempo zápasu," hlásil po utkání navrátilec do sestavy.

Jeho nadřízený s ním byl za jedno. "Jsme rádi, že jsme zvládli první zápas. Rozhodlo se rychlými dvěma góly v první třetině. Pozitivum je vstřelení čtyř branek. Nebude to ale jednoduché. Série bude dost fyzická, musíme dále pracovat," ví moc dobře Augusta.

Všichni v týmu si ale náležitě uvědomují, že se jednalo pouze o první utkání. "Od neděle jsme se chystali na toto utkání. Myslím si, že jsme se připravili dobře a přenesli to na led. Měli jsme dobře nastavenou hlavu. Musíme dobře zregenerovat na zítřek a odrazit se od našeho výkonu," vyhlíží Rychlovský druhé utkání, které je na programu ve čtvrtek od 19 hodin opět v liberecké Home Credit Aréně.

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky: 2. Rychlovský (Kolmann, Ivan), 7. Filippi (Melancon, Bulíř), 25. Rychlovský (Jelínek), 50. A. Najman (Vlach, Balinskis) – 53. Rekonen (Holešinský). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Kajínek, Ondráček. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. Diváci: 4392. Střely na branku: 33:23.

Liberec: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (A), Filippi, Bulíř (A) – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír, Dlouhý.

Plzeň: Pavlát (Mi. Svoboda) – Houdek, Zámorský, Baránek, Piskáček (A), Skok, Budík, Jaroměřský – Schleiss (C), Holešinský, Rekonen – Suchý, Mertl (A), Blomstrand – M. Beránek, Honejsek, Hrabík – A. Dvořák, Bitten, Pour.