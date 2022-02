Sparta na něm začala trpělivě pracovat už od úvodní třetiny, kterou díky trefám Šmerhy a Formana vyhrála 2:0. Definitivní zlom pak přinesla druhá třetina, kdy Pražané nasypali libereckému Kváčovi další tři kusy a nad hosty začali kroužit supi. Tygři dokázali kosmeticky upravit skóre jen dvakrát, když do statistik promluvili Birner a Jelínek.

Litvínovští hokejisté chytili v závěru základní části hokejové extraligy druh dech a natáhli vítěznou zápasovou šňůru na číslo čtyři, když před domácími fanoušky přemohli 4:2 nepříjemné Vítkovice.

Domácí hokejisty dostal do vedení po deseti minutách hry Kudrna, ale Moravané ještě do první sirény srovnali šikovným Lakatošem.

Podobný byl obraz i ve druhé třetině, kdy se domácí opět dostali do vedení díky Sukelovi, ale vzápětí srovnal misky vah vítkovický Bondra. V ten moment to ovšem bylo ze strany hostů všechno. Do konce druhé periody navýšil ještě Estephan a jedenáct minut před koncem dával razítko na tři body Zygmunt.

Volejbalisté mají jasno. Deset klubů míří do play off. Hrát bude Ústí i Liberec