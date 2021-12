Tak tohle je pořádný pech! Liberečtí hokejisté v domácí aréně otočili zápas s Vítkovicemi, sahali po tříbodovém zisku, ale nakonec se musí spokojit se dvěma body.

Liberec doma rozhodl o dvou bodech v prodloužení. | Foto: HC Bílí Tygři Liberec

Co se v jejich aréně odehrálo? Vítkovice se už po první třetině dostaly do vedení 2:0. Liberec v prostředním dějství srovnal a poté se dostali i do vedení 3:2. Jenže hosté necelé tři minuty před koncem z ojedinělé akce srovnali díky Bukartsovi. V následném prodloužení alespoň vydoloval pro domácí bod zkušený Jakub Klepiš za výhru 4:3.