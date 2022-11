„Výsledek neodpovídá průběhu a hře, ale my jsme samozřejmě moc rádi, že jsme tady vyhráli. Podali jsme kompaktní a zodpovědný výkon, v úvodu jsme ubránili pětiminutovou přesilovku soupeře. Nebyl to ideální začátek, ale nás to semklo a nastartovalo, když jsme se ubránili týmu s nejlepšími přesilovkami v lize. Měli jsme i štěstí v koncovce, kdy jsme byli produktivnější než soupeř. Základním kamenem vítězství byl výkon gólmana Neužila,“ řekl kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta.