Hradec začal mnohem lépe než o den dřív. Více otáčet se musel liberecký brankář Petr Kváča, ale i za pomoci obránců svoji klec uhájil. Na druhé straně zahrozili Bulíř s Vlachem, ovšem i Mazanec si počínal bezchybně. Domácí byli za svůj přístup odměněni vedoucí brankou. Petr Koukal byl na brankovišti dost důrazný a dopravil za Kváču Veselého přihrávku.

Náskok Mountfieldu mohl zvýšit unikající Zachar, který však na Kváču nevyzrál. Při vlastním oslabení na konci první třetiny se do dvou velkých šancí dostali Radovan Pavlík a Musil, leč Mazanec udržel nulu v kolonce inkasovaných branek.

„Lépe bruslíme než Liberec. Máme větší tlak do brány než v předchozích zápasech. Předtím jsme neměli moc dorážek, odkud góly padají. Chceme víc chodit do brány. Máme za sebou teprve první dvacku, takže je ještě brzo na nějaké hodnocení. Potřebujeme se držet našeho bruslení a dohrávání. Snad se nám to bude dařit,“ řekl po úvodní části útočník Mountfieldu Petr Koukal.

Východočeši nezužitkovali v prostředním dějství přesilovku pět na tři, při klasické početní výhodě měl puk před prázdnou brankou Jergl, ale nedokázal jej procpat za čáru. Se zlou se potázal také Nedomlel, který svoji střelu otřel o brankovou konstrukci. V samotném závěru prostřední periody to ještě zkoušel Musil, ale se stavem nikterak nepohnul.

„Určitě musíme vyhrávat osobní souboje a mít tlak do brány. Když nebudeme mít tlak, tak těžko dáme góly. Mazanec je dobrý brankář a co vidí, to chytí. Máme před sebou posledních dvacet minut, ve kterých se musíme zlepšit, pokud tady chceme uspět. Musíme do toho dát všechno a věřit, že něco do brány spadne,“ uvedl ve druhé přestávce liberecký útočník Dávid Gríger.

Liberec sice byl po návratu z kabin střelecky aktivnější, ovšem vyloženou možnost spálil Jergl, jehož pokus Kváča přečetl. Tygři se dočkali vyrovnání v 51. minutě. Dávid Gríger vyhrál buly, Bulíř poslal kotouč na modrou čáru, kde stál Rosandič a jeho nahození umně tečoval mimo dosah Mazance právě Gríger. Hned vzápětí zaváhal Zachar, touše se zmocnil Petr Jelínek, který nádherným bekhendovým blafákem poslal hosty do vedení.

Hradci utíkal čas, což hrálo do karet Liberci. Trenér Růžička odvolal Mazance z branky, čehož využil několik sekund před koncem Michal Bulíř, který nasměroval puk do zcela prázdné svatyně. Bílí Tygři tak porazili Mountfield 3:1 a celou sérii ovládli poměrem 4:0 na zápasy.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Hradec): „Toto utkání bylo z naší strany velice dobře odehrané do té doby, než jsme dostali gól. Pak jsme hned dostali další branku po hrubé chybě. Je těžké proti Liberci otáčet. Za stavu 1:0 jsme měli dát ještě jeden gól a bylo by to lepší. Trochu jsem přeházel lajny a Smoleňák se prostě nevešel do sestavy.“

Patrik Augusta (Liberec): „Další těžké utkání. Prohrávali jsme relativně brzy, což pomohlo Hradci. Byl aktivní a tvrdě nás forčekoval v našem pásmu. Věřili jsme v jeden gól, který nás neskutečně nakopnul. Takové věci se stávají, když pracujete a věříte. Podařilo se nám duel otočit a od druhé branky mužstvo pracovalo fantasticky a šlo si pro vítězství.“

Čtvrtfinále play-off – 4. zápas

Mountfield HK – Bílí Tygři Liberec 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Branky a asistence: 11. Koukal (Veselý, Kelly Klíma) – 51. Gríger (Rosandič, Bulíř), 51. Jelínek, 60. Bulíř. Rozhodčí: Pešina, Kika – Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Hráno bez diváků. Konečný stav série: 0:4.

Sestavy

Mountfield HK: Mazanec (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Graňák, Jank, R. Pilař – Orsava, Cingel, Perret – Jergl, V. Růžička, J. Sklenář – M. Zachar, Lev, Kevin Klíma – J. Veselý, Koukal, Kelly Klíma. Trenér: Růžička.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, A. Musil, Birner – Bulíř, Gríger, Najman – D. Špaček, P. Jelínek, J. Vlach – R. Pavlík, Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.