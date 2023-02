Během první přestávky se pak uskutečnilo mini derby. Po úpravě ledu na něj naskákali nejmenší naděje libereckého a mladoboleslavského hokeje. Kluci ve věku kolem sedmi let dostali přibližně pět minut, aby přítomným divákům ukázali, jak se hraje hokej v jejich kategorii. V utkání plném samostatných úniků na jedné čí druhé straně dominovali brankáři, kteří vychytali všechny pokusy. Branky se tedy diváci o přestávce nedočkali. Malí hokejisté si ale za svůj srdnatý výkon vysloužili nemalé ovace.

Druhá třetina už tolik radosti do ochozů nevnesla. Lehce po polovině zápasu totiž využil hostující Fořt rychlou kombinaci v přesilové hře a rázem to bylo pouze o gól. Oscar Flynn vrátil tygrům dvougólové vedení taktéž v přesilovce. Při své střele sice zlomil hůl, ale kotouč se klouzal po ledu tak nečekaně, že prošel brankáři Mladé Boleslavi mezi betony. V závěru třetiny si vybral slabší chvilku liberecký brankář Petr Kváča, který nejprve pustil jednoduchou střelu na lapačku, kterou na něj vyslal z hranice kruhu David Šťastný. Tři vteřiny před druhou pauzou ho pak překvapil mladý útočník Sebastián Malát. Ten se odhodlal pro střelu z nulového úhlu a našel mezeru mezi brankářovým ramenem, hlavou a břevnem. Po minutách tak svítilo na kostce nerozhodné skóre 3:3. "Bohužel jsme dostali dva smolné góly, které jim daly energii a postavily je na nohy," hodnotil závěr druhé třetiny Michal Birner, který v utkání zaznamenal 1+1.

Do třetí třetiny vstoupili daleko lépe mladoboleslavští hráči. Na domácích bylo vidět zaskočení z konce druhé části. Úvodní tlak ale dokázali ustát a postupně vyrovnávali hru. Čím více se blížil závěr utkání, tím byla obě mužstva opatrnější. Branka ve třetí části nepadla a na řadu tak přišlo prodloužení. To trvalo přesně minutu a třicetdevět vteřin. Tygři dostali výhodu přesilové hry a stačilo jim pouze pět vteřin, aby utkání rozhodli. Tomáš Filippi vyhrál vhazování na Balinskise, který posunul puk na Michala Birnera a liberecký útočník tvrdou ranou pod břevno rozhodl o vítězství 4:3 po prodloužení. "Kolem nás je to v tabulce hodně nabité. Každý bod je důležitý. Jde se do finále, zbývá posledních osm zápasů a musíme urvat co nejvíce bodů," je si vědom důležitosti vítězství obránce Jan Štibingr.

TOMÁŠ HONZEJK