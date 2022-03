Oba týmy musely kvůli disciplinárním trestům pozměnit sestavu, domácím chyběli Stoljarov a Sobotka, hostům Jelínek. Kouč domácích Jandač i kvůli tomu upravil složení všech čtyř útočných formací, poprvé v play off se dostal do hry Doležal.

Nečekaná gólová přestřelka začala ve 4. minutě, kdy zůstal před brankou volný Ordoš a poprvé překonal Machovského. Za domácí odpověděl nejproduktivnější hráč v sérii Tomášek, který z dorážky vyrovnal.

Nerozhodný stav ale trval jen 35 sekund, než využil zaváhání Machovského Dlouhý a prostřelil jej. Za Pražany odpověděl Polášek, jenž se dostal do brejku a stejně jako předtím liberecký útočník na druhé straně prostřelil gólmana soupeře.

V závěru první třetiny měli více ze hry Severočeši, do vedení se však dostat nedokázali a ve 25. minutě poprvé prohrávali, když volný Buchtele usměrnil puk za brankovou čáru. Útočník Sparty se ale následně nechal vyloučit a Liberec první přesilovou hru zásluhou tvrdě střílejícího Filippiho využil. O 31 sekund později navíc přidal další gól hostů Šír a nejistého Machovského nahradil v play off poprvé Hudáček. Jeho spoluhráči navíc dokázali za 27 sekund vyrovnat, když za Kváčovými zády skončila tečovaná střela Poláška.

Ve 45. minutě mohl posunout Tygry zpět do vedení Zachar, Hudáčka ale nepřekonal. Jeho protějšek Kváča následně přestál odstřelování domácích při přesilové hře a po střele Řepíka v 52. minutě mu pomohla horní tyč. Když se poté neprosadili hostující Zachar a Filippi, poprvé v sérii se zápas prodlužoval.

Hned na začátku první nastavené dvacetiminutovky měli Severočeši výhodu přesilové hry, rozhodnout ale nedokázali. Za Spartu poté odpověděl Řepík, ale Kváča opět kapitána domácích vychytal. Liberecký gólman byl i poté klíčovou postavou utkání, Pražané si totiž vytvořili velký tlak a hosté se prakticky jen bránili.

V úvodu druhého prodloužení domácí nevyužili přesilovou hru, velkou šanci rozhodnout měl po jejím skončení Filippi. S přibývajícím časem rychlost hry klesla a čekalo se na chybu nebo šťastný gól. Hrdinou se nakonec stal Pavelka, jenž dokončil Tomáškovu akci a rozhodl ve 104. minutě.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Začátek byl divoký, přelívalo se to, padlo spousta gólů. Pak se to zklidnilo a dlouho se čekalo na rozhodující gól. My jsme ho dali, byli jsme šťastnější a jsme rádi, že postupujeme a máme nějaký čas na přípravu na semifinále a na České Budějovice. Hudáček potvrdil svoji zkušenost, neměl to jednoduché, naskočil poprvé do série a předtím dlouho nechytal."

Patrik Augusta (Liberec): "Gratuluji Spartě k postupu. Myslím si, že jsme viděli výbornou sérii, která vygradovala dnešním fantastickým utkáním. Byla to skvělá show pro diváky, všichni se museli bavit a někdo musel vyhrát. A vyhrála Sparta. Myslím si ale, že ze série odcházíme se vztyčenou hlavou a byli jsme Spartě důstojným soupeřem a asi jsme ji vzali trošku sil do dalších zápasů. Respekt před hráči, speciálně dnes to bylo fantastické utkání. Klobouk dolů, co vydrží."

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 5:4 ve třetím prodl. (2:2, 2:2, 0:0 - 0:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Tomášek (Forman, T. Pavelka), 14. Polášek (Dvořáček, Strnad), 25. Buchtele (Chlapík, T. Dvořák), 30. Polášek (Forman), 104. T. Pavelka (Tomášek, Řepík) - 4. Ordoš (Klepiš, Filippi), 7. Dlouhý (Gríger, Zachar), 29. Filippi (Šmíd, Klepiš), 29. Šír. Rozhodčí: Jeřábek, Šindel - Brejcha, Ondráček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 9287. Konečný stav série: 4:1.

Sparta: Machovský (28. J. Hudáček) - Němeček, Matuškin, T. Pavelka, Polášek, T. Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Tomášek, Forman - Doležal, Chlapík, Buchtele - Šmerka, Horák, E. Thorell - Dvořáček, Vitouch, Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

Liberec: Kváča - M. Ivan, Šmíd, Štibingr, Rosandič, Melancon, Kolmann - Klapka, Šír, J. Vlach - Klepiš, Filippi, Ordoš - Zachar, Gríger, Dlouhý - Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský. Trenér: Augusta.