Liberec: J. Pavelka (Král) – Melancon, Šmíd (A), Vitásek, M. Ivan, Derner, Šedivý – Gríger, Filippi, Birner (A) – Faško-Rudáš, Klepiš, Záborský – M. Zachar, P. Jelínek (C), Ordoš – Šír, A. Najman, Rychlovský.

Svěřenci Patrika Augusty byli opět ve ztrátě a po tyčkách Tomáše Filippi a Ladislava Šmída už se zdálo, že jim vyrovnání nebude přáno. Půl minuty před závěrečnou sirénou ale Michal Ivan poslal puk do skrumáže před bránou a Dávid Gríger ho nakonec procedil za Kašíkova záda! V prodloužení ovšem zužitkoval přesilovku střelou z levého kruhu fantom Bedřich Köhler, jenž zařídil Beranům bonusový bod.

Zatímco předchozí dvě části byly na góly chudé, v té poslední se s nimi roztrhl pytel. Ve 44. minutě Bedřich Köhler doklepl za Pavelku ránu Tomáše Mikúše a vyrovnal na 1:1. Necelé dvě minuty na to se Bedřich Köhler rozhodl sám zakončit přečíslení dva na jednoho a nekompromisní dělovkou pod víko otočil vývoj utkání.

Na začátku prostředního dějství se však už šelmy do vedení dostaly. Tomáš Filippi spíše jen zkoušel nahodit puk z rohu na bránu, Libora Kašíka ale perfektně zaskočil a otevřel tak skóre! O chvíli později mohl vyrovnat Bedřich Köhler, jenž se zjevil sám před Pavelkou, na libereckého brankáře si však nepřišel. Na druhé straně zas vzápětí při samostatném úniku neuspěl Adam Najman.

Tygři začali velmi aktivně a během prvních minut musel Libor Kašík předvést několik těžkých zákroků. Do větší šance se ale dostali i Zlínští, když Jaroslav Pavelka trefil při rozehrávce Matěje Seberu, od kterého se naštěstí puk odrazil mimo tři tyče. Nejblíže ke gólu měl poté Martin Faško-Rudáš, jenže když chtěl dorazit zakončení Tomáše Záborského za brankovou čáru, trefil pouze brankovou konstrukci.

