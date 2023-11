Konfrontace se soky ze západu Čech nevyzněla pro liberecké hokejisty dobře, Bílí Tygři si po nedělní porážce 3:4 s Plzní vylámaly zuby i v úterní předehrávce 45. kola s Karlovými Vary - 1:2. Obě bitvy ztratili před vlastním publikem, shodně po samostatných nájezdech. Další zápas sehrají v pátek na mladoboleslavském ledě.

Bitva v utkání hokejové extraligy Liberec - Karlovy Vary, které hosté vyhráli 2:1 po samostatných nájezdech. Foto: www.hcbilitygri.cz | Foto: Deník/VLP Externista

"Nemáme teď hokejové štěstíčko. Věřím, že když tomu půjdeme naproti, tak se to postupně otočí," řekl člen první útočné formace Jakub Rychlovský.

Domácí dostal hned v první minutě do vedení agilní střelec Faško-Rudáš, za hosty vyrovnal po polovině střetnutí vynikající Rachůnek. Pak dominovali brankáři, a tak se rozhodlo opět až na nájezdy.

"Začali jste znovu výborně, pak už jste se však i přes dvě dlouhé přesilovky pět na tři neprosadili. Výsledek je velké zklamání. Vstupy do utkání máme dobré a myslím, že první třetinu jsme odehráli solidně. Znovu jsme si ale nepomohli v přesilovkách pět na tři, což nás v sezóně trápí. Oslabení jsme zlepšili, musíme se ještě zvednout v početních výhodách a věřím, že to bude dobré," uvedl pro oficiální klubový web 22letý forvard.

"Je to druhé utkání v řadě, které jsme nedotáhli do vítězného konce. Rozhodně jsme chtěli víc. Chci ale mužstvo pochválit, protože jsme během utkání přišli o hráče kvůli zranění a vyloučení. Kluci si sáhli na dno, v některých chvílích to byl heroický výkon. Měli jsme příležitosti i přesilovky pět na tři. Škoda, že jsme nevstřelili nějaké branky navíc. Skvělé utkání odchytal Daniel Král," prohlásil liberecký asistent trenéra Jiří Kudrna.

Podle něj šlo o velice těžký zápas… "Protože jsme ho hráli v okleštěné sestavě. Tým se semknul a tvrdě pracoval, za to si pochvalu zaslouží,“ zdůraznil kouč domácích.

Ti byli po zápase zklamaní. "Je to škoda. Takové zápasy bychom měli vyhrávat, šancí jsme měli spoustu. Bohužel jsme žádnou neproměnili," konstatoval liberecký obránce Ronald Knot.

Spokojenější byli hosté. "Jsme jednoznačně spokojeni. Vzhledem k průběhu utkání jsou pro nás dva body zlaté, protože jsme v první třetině přišli o tři hráče. Smekám před týmem klobouk, odehrál skvělý a obětavý zápas,“ dodal k zajímavé předehrávce karlovarský trenér David Bruk.