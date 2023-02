Liberec vstoupil do vyrovnaného derby skvěle, když už po třech minutách vystřelil vedení Kolmann. V sedmnácté minutě bylo pro Tygry ještě veseleji, když je poslal s dvougólovým náskokem do šaten Filippi. Boleslaváci se probudili až po polovině zápasu, kdy za ně snižoval Fořt. Na to dokázali domácí odpovědět Flynnem.