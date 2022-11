Nedomlel se navíc může pochlubit zkušenostmi ze zámoří i z reprezentace, za kterou loni odehrál tři utkání na Euro Hockey Tour. V roce 2011 si ho v 6. kole draftu NHL zvolil slavný Detroit, brány nejlepší ligy světa mu ale zůstaly zavřené, přestože v Kanadě, respektive USA strávil šest sezón.

Po necelých pěti ročnících na východě Čech se tak Nedomlel stává členem tygří smečky a nutno podotknout, že místní prostředí mu není úplně cizí, jelikož se narodil v nedalekém Jablonci!

Po necelých třech ročnících se naopak s Libercem loučí Mislav Rosandič, který se tak vrátí do mužstva, v němž poprvé okusil extraligový hokej. V dresu šelem odehrál celkem 137 utkání s bilancí 7+49.

„Předem bych chtěl poděkovat Mislavovi za jeho působení u nás a popřát mu hodně štěstí. Výměnou s Hradcem jsme získali jednoho z top defenzivních obránců v extralize a jsme rádi, že Richard bude mít možnost stát se důležitým hráčem našeho týmu. Slibujeme si od něj zvýšení důrazu před brankou a v soubojích u mantinelu, dobré zastavování akcí soupeře a obracení hry na soupeřovu stranu. Líbí se nám jeho fyzická hra, dobré blokování střel a věříme, že bude dalším hráčem, který bude dodávat našemu mužstvu respekt,“ řekl pro klubový web Patrik Augusta, sportovní ředitel Liberce.

Nedomlel je rodákem z Jablonce nad Nisou, kde působil v mládežnických kategoriích na Slavii, respektive v Chomutově, nicméně už v sedmnácti letech se rozhodl pro odchod do zámoří, kde nastupoval za Swift Current Broncos, hrajících juniorskou WHL. V roce 2011 na něj v šestém kole draftu NHL ukázali zástupci Detroitu Red Wings, do NHL se však urostlý zadák nepodíval. Přestože v Kanadě a USA nakonec odehrál v součtu šest sezón, jeho maximem bylo čtrnáct utkání na farmě v AHL.

Po návratu do Čech podepsal smlouvu s pražskou Spartou, která ho však již druhý ročník poslala na hostování do Mladé Boleslavi. V létě 2018 tak Nedomlel podepsal smlouvu s Hradcem Králové, kde se stal jedním ze základních kamenů defenzivních řad. Ve městě pod Bílou věží nakonec strávil čtyři kompletní sezóny, dvě z nich navíc nosil na dresu „A“ pro asistenta kapitána. Na konci ročníku 2021/22 si za své výkony vysloužil i první pozvánku do národního týmu, za nějž odehrál tři zápasy na Euro Hockey Tour.

