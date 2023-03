Po sobotní výhře 3:1 měli liberečtí hokejisté k dispozici mečbol celé série s plzeňskou Škodovkou. Ten však Západočeši odvrátili výhrou v prodloužení a vrátili tak hokejové dění zpět pod Ještěd. O vítězství Plzně rozhodl přesnou ranou z přesilovky Jakub Pour.

Hokej extraliga, předkolo play-off 4. zápas: Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec. | Foto: Petr Eret

"Byl to vyrovnaný zápas, který domácí vyhráli šťastným gólem v přesilovce. Musíme se tedy nachystat na úterý," vyhlížel ihned po zápase liberecký trenér pátý souboj.

V něm budou mít Bílí Tygři výhodu domácího prostředí. "Pevně doufám, že to bude naše výhoda," dodal Augusta. Střelec jediného libereckého gólu ve čtvrtém utkání s ním byl za jedno. "Věřím, že máme na to, abychom vyhráli pátý zápas a postoupili dále," řekl Oscar Flynn.

Právě on vyrovnal ve druhé třetině na 1:1. "Mířil jsem mezi betony, viděl jsem tam mezírku. Brankář si možná myslel, že budu mířit nahoru a nechal tam prostor," popisoval svou trefu rychlý útočník.

Bohužel jeho gól na ukončení série nestačil. "Bylo to bojovné utkání. Vracíme se ale do Liberce a budeme chtít urvat třetí vítězství doma," dodal Flynn.

Čtvrtý zápas byl od začátku plný emocí, typický pro vyřázovací část. "Je to play-off, jsou v tom emoce a spousta lidí kolem zainteresovaných, kteří to mohou ovlivnit. Pro obě strany to bylo těžké utkání," lehce si rýpl liberecký lodivod do mužů s píšťalkou.

Ten už před startem předkola predikoval, že jeho svěřence nečeká lehká práce, jak se mnozí domnívali. "Nepřekvapuje mě, že je série vyrovnaná. Neberu papírové předpoklady. V základní části jsme s Plzní třikrát remizovali. Papír snese vše, ale tohle je boj, tohle je play-off a jde se do pátého zápasu," burcuje Patrik Augusta na závěr.

Termín pátého zápasu:

úterý 14. 3., 19:00

Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 2:1pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 25. Mertl (Zámorský), 71. Pour (Baránek, Holešinský) – 31. Flynn (Balinskis). Rozhodčí: Úlehla, Stano – Gerát, Rampír. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 4879. Střely na branku: 30:33.

Plzeň:

Pavlát (Svoboda) – Budík, Zámorský, Baránek, Piskáček (A), Houdek, Jaroměřský, Kremláček – Schleiss (C), Suchý, Pour – Holešinský, Mertl (A), Rekonen – M. Beránek, Honejsek, Adamec – A. Dvořák, Bitten, Blomstrand.

Liberec:

Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (A), Filippi, Ordoš – Frolík, A. Najman, Flynn – Vlach, Bulíř (A), Rychlovský – Šír, Jelínek (C), Dlouhý.