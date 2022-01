OBRAZEM: Litvínov sahal po výhře. Nedosáhl a má jen bod

„Utkání jsme měli dobře rozehrané a po většinu času vedli. Plnili jsme to, co jsme si před zápasem dohodli. V závěru základní hrací doby jsme ho však ztratili a v prodloužení už pak byly bohužel úspěšnější Pardubice. V dalších kláních musíme být jednoznačně lepší. My musíme tento zápas hodit za hlavu a sbírat co nejvíce bodů,“ uvedl pro klubový forvard, jenž má zkušenosti i z prvoligových Benátek nad Jizerou.

Liberečtí měli i smůlu. V závěru třetí třetiny nastřelili dvě tyčky. „Na konci trefili tyčku Tomáš Fillippi a Adam Klapka, měli jsme smůlu. Když poté byli Pardubičtí bez brankáře, hráli jsme téměř výborně. Obránce Juraj Mikúš ale poté napřáhl od modré čáry, poslal utkání do prodloužení a tam jsme už na Pardubice nestačili,“ řekl k utkání 20letý Rychlovský.

Pod Ještědem nepanuje ideální nálada. „Je to pro nás zklamání. Myslím si, že jsme odehráli velmi dobré utkání, bohužel jsme si nepomohli čtvrtým gólem. Dali jsme dvě tyčky a měli jsme i další tutové šance, produktivita nás ale zbytečně sráží. Závěr jsme mohli odehrát více takticky a nevyhazovat kotouče na zakázané uvolnění. Darovali jsme soupeři možnost vyrovnat a v prodloužení nám ujel do přečíslení. Podali jsme dobrý výkon, jeden bod je ale málo,“ uvedl liberecký trenér Patrik Augusta.

„Liberec v minulém vzájemném zápase vyrovnával u nás pár vteřin před koncem, dnes se to povedlo nám. Dělba bodů byla spravedlivá a v prodloužení to mohlo dopadnout na obě strany. Jsme rádi, že bonusový bod bereme my,“ přiznal pardubický trenér Richard Král.