Hráči Chabarovsku nemají za sebou úspěšnou sezonu. V základní části Východní konference totiž skončili až na posledním třináctém místě se ziskem 49 bodů. Ve dvaašedesáti zápasech vyhráli v základní hrací době jen sedmnáctkrát a k tomu přidali dvě výhry v prodloužení a jednu po samostatných nájezdech. Amur tak patřil k nejhorším týmům celé KHL.

Rusové mají za sebou v přípravném období už pět utkání. Nejprve podlehli Vladivostoku 1:0 a posléze stejného soupeře porazili 6:0. Následně se představili na Memoriálu Zbyňka Kusého, kde nejdříve dostali rychtu 7:0 od Mountfieldu, ale záhy zdolali Pardubice 6:3. V zápase o umístění přemohli Vladivostok 4:3 po nájezdech.

Dres Chabarovsku obléká celkem pět Čechů. V brance operuje Marek Langhamer, obranu dirigují Michal Jordán a libereckým fanouškům dobře známý Ondřej Vitásek. V útoku se prosazují bratři Zohornové Hynek a Tomáš.

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

Liberečtí hokejisté odehráli během letních měsíců tři přípravné duely. V premiéře nestačili na Soligorsk (1:2) a záhy ani na Novokuzněck (3:4 v prodloužení). Sebevědomí si zvýšili až vítězstvím nad finskou Kouvolou, kdy se blýskli dvěma body Tomáš Filippi a Libor Hudáček. Oba zaznamenali gól a asistenci.

„Kouvola byl kvalitní soupeř. My jsme chtěli vyhrát, protože každá výhra dodá sebevědomí a navíc zápasů nemáme moc. Přistoupili jsme k utkání s velkou vážností a jsme rádi, že jsme vyhráli,“ řekl útočník Liberce Rostislav Marosz, který vstřelil první gól v tygřím dresu.

„Musíme se znovu naučit vyhrávat zápasy a dotáhnout je do vítězného konce. Bruslařsky je to vyspělejší mančaft a byl to trošku jiný systém,“ uvedl forvard Libor Hudáček.

Tygři znovu narazí na zahraničního soupeře. „Je to takové zpestření,“ zmínil Marosz. Jeho spoluhráč Hudáček se k němu přidal. „Vzhledem k tomu, že extraliga má 52 kol, tak v létě člověka moc nebaví hrát proti českým týmům.“