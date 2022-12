„Bylo to celé dost rychlé. Puk poskakoval, pak se odrazil do tyčky a já se tam nechtěl úplně vrhat. Snažil jsem se ho od tyčky vyndat, ale byla tam v cestě hokejka, takže to bylo těžké,“ uvedl ke klíčovému momentu utkání liberecký brankář Petr Kváča.

V domácí sestavě se již objevil po vypršení disciplinárního trestu útočník Vlach. Právě on byl po pětizápasové stopce z domácích hráčů vůbec nejblíže vstřelené brance. Jeho ránu ale ve druhé třetině zastavila horní tyč.

„Myslím, že jsme se od poloviny zápasu zvedli, začali jsme víc střílet. Kolikrát tomu chybělo i štěstí, sám jsem trefil břevno. V závěru jsme před sebou měli poloprázdnou bránu, mohli jsme to tam uklidit, ale puk skočil. Jsou to věci, které se – když vám to úplně nelepí – stávají. Kdybychom byli ve větší pohodě a nahoře v tabulce, asi to řešíme jinak,“ řekl forvard Jaroslav Vlach.

A jak viděl zápas liberecký asistent trenéra Jiří Kudrna? „Rozdělil bych utkání na dvě části. V první třetině byla lepší Sparta, měla lepší pohyb. Bylo vidět, že jsou ve formě a v pohodě. Ve druhé třetině byla zhruba do desáté minuty aktivnější Sparta, ale už jsme se začali lepšit, měli jsme nějaké příležitosti. Ta třetina nám tedy dala naději do té třetí. Ztráceli jsme jeden gól. Třetí třetina byla z naší strany výborná, kluci dřeli, celý tým pracoval. Tlačili jsme se do zakončení, soupeře jsme tam přestříleli. Mrzí nás samozřejmě, že se nám nepodařilo vstřelit tu vyrovnávací branku. Oba gólmani podali výborný výkon a Sparta byla v tom zakončení o jeden gól lepší,“ hodnotil kouč.

„Byl to rychlý hokej, tvrdý. Bylo to o jednom gólu, já jsem rád, že jsme ho dali my a že jsme to nakonec ubránili. Domácí tlačili, ale musím říci, že nám pomohl výborný výkon gólmana, všichni hráči si šli pro to vítězství. V závěru tam byla hromada šancí, tam už je to otázka štěstí. Buď to vyletí ven, nebo vletí dovnitř. To štěstí stálo při nás, proto jsme získali tři body,“ konstatoval hostující kormidelník Hořava.