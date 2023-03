Hokejisté Liberce vyhráli nad Plzní v rozhodujícím pátém utkání předkola play-off po fantastickém obratu z 0:3 na 4:3 v prodloužení a ve čtvrtfinále extraligy je čeká souboj s Hradcem Králové. Rozhodl o tom v čase 61:39 útočník Adam Najman. Bílí Tygři nechybějí mezi nejlepšími osmi týmy už v sedmé dohrané sezoně za sebou.

Adam Najman střílí postupový gól v prodloužení pátého zápasu proti Plzni | Foto: ČTK

Plzeň vedla v 9. minutě už 3:0, ale nakonec z dvanáctého místa po základní části postup přes páté Bílé Tygry nedotáhla. V předkole se rozloučila potřetí za sebou a skončila nejhůře od sezony 2016/17, kdy obsadila 13. místo.



Liberec nastoupil bez útočníka Michaela Frolíka, který dostal jednozápasový trest za faul na Samuela Bittena z nedělného čtvrtého duelu. Místo něj se zařadil do hry Jiří Průžek. Plzeň podruhé bez potrestaného útočníka Kryštofa Hrabíka sestavu nezměnila.



Start utkání o pár minut opozdila nefungující časomíra na kostce nad ledem a o průběžném čase téměř do půlky první třetiny musel informovat hlasatel. V čase 3:36 už se Západočeši radovali z vedení. Houdkovo nahození z poloviny hřiště Kváča jen vyrazil a z dorážky trefil bekhendem odkrytou část branky Mertl.



Za 126 sekund zvýšil po rychlém brejku Schleiss střelou z mezikruží. Liberec se pak ubránil při Nedomlelově trestu, ale v 9. minutě už vedli hosté 3:0. Využili toho, že Kváča chytal bez zlomené hokejky, a po Rekonenově střele se trefil bekhendem z dorážky Bitten.



"Třikrát jsme zlomili hokejku a dostali tři góly, bylo to šílené. Vzali jsme si time out a nikdo by asi v tu chvíli neřekl, že ještě vyrovnáme a rozhodneme v prodloužení. Povedl se mi pak důležitý zákrok, který nás snad pomohl nastartovat. Klobouk dolů také před kluky, jak mi pomohli a podrželi mě i směrem dopředu," řekl liberecký gólman Petr Kváča.



Kváča po oddechovém čase domácího kouče Patrika Augusty zlikvidoval Schleissovu možnost z přečíslení. "Kdybych tu šanci dal, tak je to 4:0. Nemyslím si, že by to bylo úplně rozhodující, ale samozřejmě to budu mít v hlavě dlouho," komentoval příležitost kapitán Plzně Jan Shleiss. "Oni pak zatáhli dobře, vyrovnali a bylo to padesát na padesát."



Liberec nastartoval ve 14. minutě gól Dlouhého, který v závěru dotlačil puk za Pavláta. Za 131 sekund po Vlachově pokusu odraženém od zadního mantinelu snížil na rozdíl jediného gólu do odkryté branky opět Dlouhý.



Na přelomu první a druhé třetiny Plzeň odolala při Houdkově vyloučení. Vzápětí Holešinský gestem far play odvolal údajný faul na svou osobu, Liberec pak herní převahu proměnil ve vyrovnání v 25. minutě. Z pravého kruhu překonal Pavláta Rychlovský a k oddechovému času sáhl i plzeňský kouč Petr Kořínek.



Poté se hra vyrovnala a trochuz uklidnila. Rozhodnout se nakonec muselo až v prodloužení. V tom vyslal Flynn do úniku Najmana, který vyzrál na Pavláta a zakončením mezi nohy zahájil liberecké oslavy postupu. "Najel si mezi beky, dostal hezkou přihrávku. Udělal kličku, naznačil, že půjde do bekhendu, stáhnul to do forhendu a dal mi to mezi nohy," popsal akci gólman Dominik Pavlát.



"Tohle je tým, co má charakter, a já si strašně vážím, že jsem jeho součástí. Plzeň byla nesmírně těžký soupeř, hráči byli výborně nachystaní a celá série byla hodně vyrovnaná. O to víc si cením postupu a ještě více dnešního obratu," dodal Kváča.



Hlasy trenérů po 5. zápase předkola play off hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň (4:3 v prodl.):

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme rádi, že to dopadlo v náš prospěch. Já jsem věřil. Po nešťastném začátku, kdy jsme třikrát zlomili hokejku a dostali jsme tři góly, tak jsme měli ještě spoustu času. Už několikrát jsem tady zažil na střídačce otočené zápasy. Podle mě nám pomohlo to domácí publikum, že jsme si vybojovali možnost hrát pátý zápas doma. Respekt k soupeři, který nám opravdu nedal centimetr zadarmo. Hrál fantasticky. Byly to velice těžké bitvy. Ještě větší respekt a poděkování hráčům do kabiny, kteří po tom stavu 0:3 dokázali utkání vyhrát. Říkal jsem před zápasem, že rozhodující páté nebo sedmé jsou ty, které si vždycky budeme pamatovat v našich kariérách jak hráči, tak trenéři. Je hezké, když si to pamatujete v dobrém."



Petr Kořínek (Plzeň): "Začali jsme velmi dobře, dali jsme rychle tři góly. Navíc jsme mohli dát i čtvrtý, měli jsme tam také horní tyč. Věděli jsme ale, že ještě není nic rozhodnutého, hraje se šedesát minut. Poté jsme dostali dva poměrně smolné góly, soupeř se zvedl a pak už to bylo hodně vyrovnané. Liberci se povedlo vyrovnat a poté už to bylo o jednom gólu. Cítil jsem z týmu vnitřní sílu, byli jsme dobře nastavení a hráli srdcem. Je to obrovská škoda a moc nás mrzí, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce."



Předkolo play off hokejové extraligy - 5. zápas:

Liberec - Plzeň 4:3 v prodl. (2:3, 1:0, 0:0 - 1:0)



Branky a nahrávky: 14. A. Dlouhý (J. Šír, Průžek), 16. A. Dlouhý (J. Vlach, Kolmann), 25. Rychlovský (M. Ivan), 62. A. Najman (Flynn, Rychlovský) - 4. Mertl (Houdek), 6. Schleiss (Suchý), 9. Bitten (Rekonen, Zámorský). Rozhodčí: Kika, Pražák - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 5891. Konečný stav série: 3:2.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan - Ordoš, Filippi, Birner - Flynn, Bulíř, A. Najman - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - A. Dlouhý, J. Šír, Průžek. Trenér: P. Augusta.



Plzeň: Pavlát - Zámorský, Budík, Piskáček, Baránek, Jaroměřský, Houdek - Pour, Suchý, Schleiss - Rekonen, Mertl, Holešinský - Adamec, Honejsek, M. Beránek - Blomstrand, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.